Pure Storage breidt as-a-Servie-aanbod uit met IaaS en prijsmodel

Pure Storage breidt zijn aanbod as-a-Service-diensten uit met FlashStack Cloud-Smart Infrastructure as-a-Service en het nieuwe Portworx Cloud Consumption-model. Hiermee kunnen bedrijven makkelijker hun cloud- en opslaginfrastructuur optimaliseren.

De diensten maken onderdeel uit van het bestaande as-a-Service gebruiksmodel van Pure Storage. Het model verenigt block-, file-, fast-file-, en objectstorage en aanverwante diensten binnen alle performancelagen en private en public cloudomgevingen in een enkel abonnementsmodel. Klanten hebben hierdoor meer flexibiliteit en het model biedt volgens de aanbieder ook een basis voor een hybride cloudervaring. Naast alle functionaliteit zijn aan het as-a-Service-model van Pure Storage natuurlijk ook diverse SLA’s gekoppeld.

FlashStack Cloud-Smart Infrastructure

Binnen het abonnementsmodel worden nu twee nieuwe opties toegevoegd. Met de infrastructuurdienst FlashStack Cloud-Smart Infrastructure as-a-Service, een gezamenlijke dienst van Pure Storage en Cisco, krijgen klanten een op AI gebaseerde, software-gedefinieerde moderne data-infrastructuur. Deze data-infrastructuur moet on-premises- en (multi)cloudomgevingen met elkaar integreren.

FlashStack Cloud-Smart Infrastructure as-a-Service is een full-stack oplossing voor kritieke applicaties die altijd beschikbaar is. De oplossing helpt klanten onder meer de implementatie- en beheertijd te verlagen. Ook worden risico’s verlaagd met behulp van vooraf geteste en gevalideerde referentiearchitecturen voor populaire workloads. Verder helpt FlashStack bij het beschermen van data en applicaties, zowel on-premise, in cloudomgevingen als aan de rand van het netwerk.

Portworx Cloud Consumption-dienst

De introductie van de as-a-Service-dienst Portworx Cloud Consumption richt zich op het zo consistent en schaalbaaar mogelijk draaien van op Kubernetes gebaseerde applicaties in iedere cloudomgeving of on-premise datacenter. Dit inclusief alle prestaties, security en dataprotectie die deze applicaties gewend zijn.

De Portworx Cloud Consumption-dienst helpt klanten bij het inschatten van het benodigde aantal servers om over-provisioning en hoge kosten te voorkomen. De prijsstelling van dienst wordt hiervoor exact aangepast aan de klantenbehoefte, en biedt daardoor meer flexibiliteit. In plaats van een aantal af te nemen licenties, wordt servergebruik nu per uur afgerekend. Klanten kunnen dus een bepaald aantal uren inkopen die gedurende de looptijd van het contract naar eigen keuze zijn in te zetten. Dit is ongeveer hetzelfde als de prijs voor gereserveerde cloud instances in public cloudomgevingen.

De FlashStack as-a-Service-dienst wordt door partners van Pure Storage en Cisco aangeboden en is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Australië. De Portworx Cloud Consumption-dienst is nu voor alle Portworx-klanten beschikbaar.

