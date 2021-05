Pure Storage zet in op Kubernetes met Portworx-functionaliteit

Pure Storage heeft tijdens zijn digitale Accelerate-conferentie de visie voor de komende periode onthuld. Het bedrijf zegt er alles aan te doen een ‘modern data experience’ te bieden, doelend op het verder uitbreiden en optimaliseren van de ingeslagen weg. Duidelijk is dat het overgenomen Portworx hier een centrale rol in gaat spelen.

Veel grote enterprise organisaties hebben de afgelopen jaren de keuze gemaakt voor de oplossingen van Pure Storage. Met name de all-flash aanpak spreekt de organisaties aan, want hiermee kunnen ze prestatiewinst boeken in de infrastructuur. In de optimalisering van de producten en benadering ging logischerwijs veel tijd zitten. Daar is een solide portfolio uit voortgekomen, zoals we naar aanleiding van een vorige Accelerate-editie al eens schreven.

Waar Pure Storage dit jaar tijdens Accelerate wederom over spreekt is het bieden van een modern data experience. Dat wil zeggen, het bieden van infrastructuur die het werk en de interactie met data prettig maakt. De storage moet eenvoudig in beheer en flexibel te consumeren zijn, zo is de filosofie bij Pure Storage. Alle diensten worden zodoende op basis van een consumptiemodel (as a service) aangebonden.

Portworx als troef voor hybrid- en multicloud

Om wat meer zicht te krijgen op wat Pure Storage tijdens de Accelerate-conferentie van dit jaar doet om de modern data experience verder te brengen, gingen we in gesprek met Principal Systems Engineer Marco Bal. Een van de belangrijke innovaties zit hem wat Bal betreft in Portworx. Deze partij werd eind 2020 overgenomen en biedt een storage- en data management-platform voor Kubernetes-projecten. In de technologie van Portworx heeft Pure Storage veel vertrouwen, gezien de mogelijkheden rond data availability, backup en disaster recovery voor Kubernetes-applicaties. Daarmee kan Portworx een rol vervullen in de infrastructuurstrategie van Pure Storage-klanten, die steeds vaker gebaseerd is op de hybrid- of multicloud.

Bal legt uit dat Portworx als afzonderlijk product ontwikkelingen doormaakt, maar dat er nu ook de eerste integratie met Pure Storage sinds de overname is. Deze integratie komt tot stand in de Portworx Enterprise 2.8-release, welke in juni beschikbaar is. De functionaliteit bouwt eigenlijk voort op de Pure Service Orchestrator (PSO), die ervoor zorgt dat opslagaanvragen op de juiste plek terecht komen. In versie 2.8 zit functionaliteit die nu voor automatische Kubernetes block- en file system provisioning zorgt op de FlashArray//C-, FlashArray//X- en FlashBlade-producten van Pure Storage. Volgens Bal gaat Pure Storage hiermee verder dan concurrenten met containeroplossingen gebaseerd op de Kubernetes container storage interface (PSO is ook CSI), vanwege de focus op schaalgrootte. De storage provisioning is ongelimiteerd voor de genoemde FlashArray- en Flashblade-producten.

Als aanvulling op deze ontwikkeling is het voor Portworx belangrijk elk CSI-compatibel opslagsysteem te ondersteunen. Portworx Enterprise 2.8 komt zodoende met gerichte ondersteuning voor VMware Tanzu, via de native Tanzu CSI-driver. Ook ondersteunt de release de nieuwste CSI-specificatie, zodat Portworx overweg kan met applicaties die draaien op iedere storage die CSI ondersteunt.

Vanuit Portworx is er ook nog de PX-Backup 2.0-release (lees voor de details dit artikel) tijdens de Accelerate-conferentie. De release van het platform voor applicatie- en databescherming werd vlak voor het evenement gepresenteerd. Voor Pure Storage is dit platform een belangrijke troef voor het beveiligen van moderne applicaties, daarom gaat er tijdens Accelerate de nodige aandacht naar uit. Het platform is dan ook gevalideerd om samen te werken met FlashBlade, voor het bieden van backup en disaster recovery van Kubernetes-gebaseerde workloads. Het combineren van de diensten moet bedrijven de zekerheid bieden dat applicaties, inclusief data en configuraties, beschermd zijn.

Beheerplatform belooft meer eenvoud voor implementatie en assets

Om Portworx nog wat prominenter in het portfolio op te nemen, worden nu ook telemetry data over Kubernetes cluster- en volumegebruik uit Portworx naar beheeroplossing Pure1 gestuurd. Hierdoor ontstaat er meer visibility, zodat bedrijven implementatiepatronen kunnen begrijpen en eventuele problemen op kunnen lossen. Het beheerplatform beschikt ook over AI die de telemetry data kan analyseren. Door deze analyses zijn afwijkingen te detecteren en zijn oplossingen aan te dragen voordat problemen leiden tot uitval.

Tegelijkertijd komt Pure Storage ook met nieuwe functionaliteit voor Pure1. Het platform ondersteunt nu monitoring en beheer van platformen als on premise FlashArrays, on premise Flashblades, Portworx, Pure Cloud Block Store for AWS en Pure Cloud Block Store for Microsoft Azure. Ook moet de upgrade van de analytics-functionaliteit leiden tot het snel detecteren van problemen en proactieve aanbevelingen bieden gericht op ransomware-bestrijding. De analyses kunnen tevens ingezet worden voor aanbevelingen rond prestaties en capaciteit, zoals een voorspelling van wat er gebeurt als workloads worden verplaatst.

Naast de analyse-functionaliteit haalt Bal aan dat Pure1 een uitgebreidere servicecatalogus krijgt. Vanuit het platform zijn nieuwe diensten te kopen, zoals Pure-as-a-Service of integratiediensten van partners. Bedrijven kunnen vanuit de servicecatalogus tevens offertes aanvragen wanneer ze willen uitbreiden, de upgrades plannen en hun Pure Storage-abonnementen beheren.

Modern data experience blijft zich ontwikkelen

Alles bij elkaar gebruikt Pure Storage zijn Accelerate-conferentie dit jaar met name om het vorig jaar overgenomen Portworx steviger te positioneren. Deze speler is voor Pure Storage uitgegroeid tot een troef voor het ondersteunen van de hybrid- en multicloud. Daar zien we nu met de integraties en functionaliteiten het resultaat van. De huidige stappen tonen wat dat betreft progressie aan, maar er is ook de verwachting dat er de komende maanden nog meer staat te gebeuren op dit vlak. Want hoewel de basis voor een modern data experience er ligt, is de boodschap voortdurend in beweging om zich verder te ontwikkelen.