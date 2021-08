‘Britse overheid overweegt stopzetten overname Arm door Nvidia’

Het Verenigd Koninkrijk overweegt de overname van Arm door Nvidia tegen te houden vanwege mogelijke risico’s met betrekking tot de nationale veiligheid, aldus bronnen van Bloomberg.

Nvidia kondigde vorige jaar in september de overname van Arm voor 40 miljard dollar (33,8 miljard euro) aan. Afgelopen april vroeg de Britse staatssecretaris van cultuur, Oliver Dowden, echter aan de Competition and Markets Authority (CMA) om de overname te onderzoeken. Dowden verwacht van de Britse mededingingsautoriteit een rapport, waarin gekeken wordt in hoeverre de deal concurrentiebeperkend zou kunnen zijn. Daarnaast moest de waakhond ook een verslag maken van mogelijke bezwaren van derde partijen met betrekking tot de nationale veiligheid.

Zorgwekkende implicaties nationale veiligheid

Op basis van de rapporten, die eind juli werden afgeleverd, overweegt Engeland de overname tegen te houden. De rapporten zouden zorgwekkende implicaties bevatten voor de nationale veiligheid, aldus een bron die bekend is met de discussie. Volgens een andere bron zal de Britse overheid waarschijnlijk een verdergaand onderzoek instellen. De bronnen geven aan dat er op het moment nog geen definitieve beslissing is genomen. Het VK zou de overname van Nvidia alsnog goed kunnen keuren onder bepaalde voorwaarden.

“We blijven werken aan het regelgevingsproces met de Britse overheid”, laat een Nvidia vertegenwoordiger weten. “We kijken uit naar hun vragen en verwachten alle problemen, die ze zouden kunnen hebben, op te lossen.”

Aandelen Nvidia

Hoewel problemen bij overnames vaak een negatieve invloed kunnen hebben op de aandelen van een bedrijf, zijn de aandelen van Nvidia redelijk stabiel gebleven. De aandelen van de Japanse SoftBank Group Corp., die huidige eigenaar van Arm, daalden op de Japanse beurs met 1,5 procent afgelopen woensdag. Anand Srinivasan, BI senior halfgeleider industrie analist, liet weten dat “als regelgevers de deal inderdaad tegenhouden, het Nvidia’s capaciteit om de computerchip-markt te domineren zal belemmeren. We geloven echter dat investeerders vanaf het begin af aan al lage verwachtingen hadden met betrekking tot het voltooien van de deal.”

