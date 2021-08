Microsoft wil graag Azure en licenties blijven boosten. Daarom kiest het ervoor om Windows Server 2022 van uitgebreidere ondersteuning te voorzien. De ondersteuning is standaard vijf jaar, additioneel is verlengd 10 jaar ondersteuning mogelijk.

Windows Server 2022 is nu uit. Het gaat om een LTS-release. Met de nieuwe uitvoering laat Microsoft zijn standaard van 18 maanden-ondersteuning achter zich. Het gaat om versie 21H2, die synchroniseert wanneer Windows 10 zijn volgende grote update krijgt. Voor Windows 11 beginnen de buildnummers met 22000.

Windows Server 2022

De nieuwe mogelijkheden bestaan onder andere uit beveiligde DNS-over-HTTPS en een sterkere encryptie (tot AES-256-GCM en AES-256-CCM) voor SMB (Server Message Block) dat je kunt gebruiken voor Windows-document-deelmogelijkheden en virtualisatie op AMD-processoren. Dat kon eerst ook, maar dan alleen op Intel-processoren.

Dankzij nested virtualisatie kan het Hyper-V-platform -dat ook door Windows Subsystem for Linux wordt gebruikt- op een virtuele machine draaien. Containerfuncties zijn vernieuwd, zodat Windows Server is verbeterd voor specifiek het uitvoeren van Azure Kubernetes Service.

Azure

Microsofts Principal Program Manager Elden Christensen zegt: “We zullen geen HCI-functies wegnemen van Windows Server die er nu zijn. Azure Stack HCI is echter onze strategische richting voor ons HCI-platform. Fundamentele verbeteringen (zoals kwaliteit, diagnosticeerbaarheid, ondersteuning) gelden voor beide, maar nieuwe functie-innovatie (zoals Stretch Clustering) is exclusief voor Azure Stack HCI.”

Microsoft zoekt nog wel naar een goed model voor de abonnementen: “Tegenwoordig is het model er helaas nog niet helemaal, je hebt de infra in een modern abonnementsaanbod en vervolgens licenties van de gasten in een traditionele licentie die heel lang duurt… We kijken hoe we dat kunnen verbeteren om de gastlicenties aan te bieden in ook een abonnementsmodel.”