IBM onthult Telum-processor met AI interference acceleration

IBM heeft zijn Telum-processor geïntroduceerd. De processor beschikt onder meer over geïntegreerde AI interference acceleration-technologie. Deze technologie maakt het mogelijk deep learning toe te passen op alle verwerkingsprocessen.

Volgens Big Blue is de nieuwe Telum-proecssor gebouwd op basis van 7 nanometer (7 nm)-technologie van Samsung. De chipset bevat 8 processor cores met een ‘deep super-scalar out-of-order instruction pipeline’. Dit maakt het mogelijk de cores op een kloksnelheid van 5 GHz te draaien en daarmee tegemoet te komen aan de meest vragende zakelijke workloads.

Verdere functionaliteit

Een compleet opnieuw ontworpen cache en chip-interconnectiefunctionaliteit geeft een cache van 32 MB per core en kan schalen tot 32 Telum-processors. Het dual-chip module design biedt verder 22 miljard transistors, 19 mijl aan wire op 1 metalen lagen. De L2 caches kunnen, wanneer gecombineerd, een virtuele 256MB L3 cache vormen. Acht aan elkaar gekoppelde Telum-processors kunnen een 2 GB L4 cache tot stand brengen.

AI-technologie direct op de processor

De nieuwe Telum-processor van IBM beschikt over geïntegreerde AI inferencing acceleration-technologie. Hiervoor is een AI-accelerator direct op het silicon van de chip gemonteerd en met alle cores verbonden. Daarnaast is er een heel ecosysteem voor deze technologie aan toegevoegd, vanaf het hardware-ontwerp, via de firmware naar de verschillende besturingssystemen en de software, zo geeft Big Blue aan.

Met deze technologie is het mogelijk deep learning direct naar alle verwerkingsprocessen te brengen, zoals transacties. Dit maakt het mogelijk in realtime deze transacties met machine learning algoritmes te analyseren voor bijvoorbeeld fraudedetectie. Ook geeft dit bedrijven realtime inzicht in de verwerkte data, zodat er makkelijk beter inzicht kan worden verkregen. Dit alles op schaal, met betrouwbaarheid en met zero downtime.

De Telum-chip is de eerste technologie die door het nieuwe IBM Research AI Hardware Center is ontwikkeld. IBM is nu ook druk bezig met het ontwikkelen van chips en nodes op basis van 2 nanometer (2 nm)-technologie. Deze technologie moet in 2024 in productie gaan.