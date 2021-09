T-Mobile vraagt KPN via rechter uitzetten kopernetwerk uit te stellen

T-Mobile Nederland wil dat KPN nog drie jaar lang zijn koperen netwerk in standhoudt en niet afschakelt. Dit om de eigen migratie van T-Mobile-klanten naar glasvezel goed uit te kunnen voeren, zonder dat de operator daar te veel geld op verliest. T-Mobile is hiervoor nu naar de rechter gestapt.

KPN is begonnen met het afschakelen van zijn koperen netwerk, nu steeds meer glasvezel wordt aangelegd. In 2023 wil de telecomoperator daarom voor 2 miljoen adressen het kopernetwerk buiten werking hebben gesteld. Dit uit efficiëntie, kostenoverwegingen en met het oog op duurzaamheid.

T-Mobile zegt daarvan nu nadelen te gaan ondervinden, zo bericht Telecompaper, omdat het bij de huidige planning van KPN zijn eigen vaste klanten niet op tijd van glasvezel kan voorzien. T-Mobile gebruikt nu nog het koperen netwerk van KPN voor het leveren van vaste internetdiensten aan klanten. Hierdoor zou de operator genoodzaakt zijn gedurende het migratieproces glasvezelverbindingen bij KPN in te kopen die duurder zijn dan de kostprijs.

In principe is T-Mobile bereid tijdelijk glasvezelverbindingen bij KPN in te kopen, maar niet tegen voorwaarden waarvan het zelf en zijn klanten ‘de dupe zouden worden’. De inkoop van deze tijdelijke glasvezelverbindingen zou ertoe leiden dat T-Mobile de prijzen voor zijn klanten moet verhogen. Hierdoor haalt KPN de prijsconcurrentie uit de markt en heeft T-Mobile ook meer tijd nodig voor de migratie van zijn klanten.

Gang naar de rechter

De operator wil daarom bij de rechter afdwingen dat KPN de afschakeling van het koperen netwerk nog drie jaar uitstelt, zodat T-Mobile op tijd ook zijn klanten kan verglazen. Deze termijn zou ook zijn vastgelegd in richtlijnen van de Europese Commissie en toezichthouder ACM over afschakeltrajecten. Ook zou er een nieuwe marktanalyse over de wholesalemarkt van vaste internetverbindingen van de ACM op stapel staan. T-Mobile gebruikt dit ook als argument om KPN te dwingen het koperen netwerk nog een tijdje in stand te houden.

Reactie KPN

KPN en T-Mobile hebben overigens wel een aantal succesvolle pilottrajecten gedraaid met de afschakeling van het koperen netwerk. Dit zou T-Mobile echter een fors klantenverlies in die gebieden hebben opgeleverd, volgens de operator tegenover Telecompaper.

In een reactie op de aangekondigde rechtszaak geeft KPN tegenover NU.nl aan dat het T-Mobile al in een vroeg stadium heeft geïnformeerd over de afschakeling van het koperen netwerk. De uitspraak van de rechter wordt in november verwacht.