Nederland “harmoniseert” ASML-restricties met VS

Twee middenklassers uit het ASML-portfolio worden voortaan door Nederland zelf gereguleerd. De chipmachines 1970i en 1980i, gebaseerd op DUV-lithografie, werden al geblokkeerd voor Chinese klanten door de VS.

Het kabinet-Schoof brengt het eigen beleid effectief in lijn met de Amerikaanse regelgevers. Washington had al vergaande zeggenschap over de chipapparatuur, omdat ASML gebruikmaakt van Amerikaanse toeleveranciers. Onder premier Mark Rutte week Nederland meermaals af van het beleid uit de VS, hoewel dat enkel invloed had op de beweegruimte van ASML om in China onderhoud en reparaties te bieden.

Minister voor Buitenlandse Handel Reinette Klever zegt de beslissing te nemen “voor onze veiligheid. Die geavanceerde chips kunnen gebruikt worden voor militaire toepassingen.” Van een exportverbod is geen sprake; ASML moet echter een vergunning verkrijgen voordat het apparatuur mag verzenden.

De Schoof-opschuiving

We hebben al eerder aangehaald dat de coalitie onder minister-president Dick Schoof een andere visie heeft rondom Chinese inperkingen. Schoof was al in zijn rol als directeur-generaal bij de AIVD uiterst sceptisch over China’s intenties. Het inperken van de Chinese regering op het gebied van technologie is een zaak die veel beter bij zijn profiel past dan bij zijn voorganger Rutte. Laatstgenoemde trachtte vooral handel niet te drastisch af te laten nemen.

Voor ASML is de inperking ongelukkig. Onlangs bleek dat het de helft van haar verkopen te danken had aan China. Voormalig CEO Peter Wennink gaf in juli aan dat de China-restricties vooral politiek gebaseerd en niet op cijfers. Zijn opvolger Christophe Fouquet is net zo ontevreden. Hij noemde de inperkingen, die aanvankelijk zijn aangejaagd door Amerika, “economisch gemotiveerd”.

Voor ASML verandert er weinig, zo zegt het zelf. De regels worden simpelweg “geharmoniseerd” tussen Washington en Den Haag.

