DataCore biedt geautomatiseerde migratie naar object- en cloudstorage

Datacore lanceert versie 4.0 van zijn FileFly-oplossing. Hiermee kunnen bedrijven hun datacenters efficiënter maken door historische data en weinig gebruikte bestanden geheel automatisch naar goedkopere object storage of cloudstorage in hybrid en public cloudomgevingen te migreren.

Het handhaven van historische data en weinig gebruikte bestanden in een primaire storagelaag is voor veel bedrijven een bron van zorg. Deze data kunnen grote hoeveelheden file servers en NAS-bronnen in beslag nemen. Daardoor kunnen de bronnen niet meer voor andere meer gebruikte data worden ingezet. Ook neemt constante back-up van deze bestanden en data veel rekenkracht in beslag.

Alternatieven zijn meer file- en NAS-servers aanschaffen en vaak handmatig de bestanden distribueren over meer machines, maar dit is niet echt handig. De kosten lopen hierdoor op en door de distributie van de bestanden en data lopen de prestaties achter. Nog afgezien van alle downtime die nodig is voor het verrichten van deze handelingen.

Introductie FireFly 4.0

DataCore ziet dit anders en komt nu met zijn storage-oplossing FileFly, versie 4.0. Met deze oplossing kunnen bedrijven op basis van vooraf gestelde policies hun primaire storagelaag ‘opschonen’ voor het maken van meer ruimte voor vaak gebruikte en belangrijke data en tegelijkertijd het aantal back-up windows reduceren en capaciteit vergroten.

De software migreert automatisch de historische data en de weinig gebruikte bestanden naar object storage, wat goedkoper valt te beheren. Klanten die hun data on-premises willen houden, kunnen hiervoor Swarm Object Storage van DataCore als offload-laag inzetten. Swarm Object Storage is een on-premises object storage-oplossing die het beheer, de opslag en de bescherming van data versimpelt. Tegelijkertijd blijft S3/HTTP-toegang tot alle applicaties, devices of eindgebruikers behouden. Het is een flexibele content library, geeft DataCore aan.

Migratie naar cloudstorage

Wanneer klanten hun workloads liever uitrollen naar de hybrid of public cloud(s), is de software in staat de bestanden te verplaatsen naar S3 compatible cloudstorage voor AWS, Azure, Google Cloud en Wasabi object storage. In het laatste geval speciaal om Windows-applicaties ongestoord te laten werken vanwege de ongeschiktheid voor S3 storage. Met Wasabi object storage is geen herontwerp van deze applicaties nodig.

Applicaties kunnen met deze laatste mogelijkheden makkelijk de bestanden vinden wanneer ze weer moeten worden gebruikt. De verplaatste bestanden blijven toegankelijk van dezelfde folder waarin ze eerst waren opgeslagen. Ze zijn alleen geregistreerd als offline en gebruiken daardoor geen diskruimte totdat ze worden opgevraagd.

DataCore FileFly 4.0 is beschikbaar via partners. De prijsstelling is gebaseerd op de terabytes (TB’s) die van de bron fileservers en de NAS-devices naar object of cloud storage worden gemigreerd.

Tip: DataCore slaat met Software-Defined Storage efficiëntie- en versimpelslag