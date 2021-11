RHEL 8.5 verbetert container orchestration en SQL Server-beheer

Red Hat Enterprise Linux 8.5 is beschikbaar. De nieuwe .NET 6 Core-release, verdere ondersteuning van containers en toegespitste Microsoft SQL Server-beheertools maken een verschijning.

De release verschijnt na een maandlange bètafase. Geen van de introducties is per definitie baanbrekend. Een bewuste keuze, want 8.5 moet direct bruikbaar zijn voor productie-omgevingen: betrouwbaarheid staat centraal.

SQL

RHEL is al langer bruikbaar als basis voor SQL Servers. De nieuwe release introduceert een system role voor snellere installaties, configuraties en geautomatiseerd beheer. Red Hat Insights, een gratis analysetool voor klanten van RHEL 8.5, is voorzien van een API script voor de optimalisering van SQL Server-configuraties. De zogeheten SQL Server Assessment API schotelt Microsofts best practises voor de aan de hand van de SQL Server-configuraties van een gebruiker.

Container orchestration

Verdere ondersteuning van containers drukt zich uit in de containserisering van Podman. Podman omvat een runtime voor containers. Een runtime is benodigd voor het uitvoeren van applicaties in containers. Docker is een populair voorbeeld. Podman dient als alternatief. Het feit dat Red Hat Podman vanaf nu als container mee wordt geleverd belooft de uitrol van containers vanuit RHEL naar andere besturingssystemen te vereenvoudigen. Ook introduceert RHEL 8.5 de mogelijkheid om de herkomst van containers te controleren, wat veiligheid bevordert.

.NET 6, web console en system roles

Verder is RHEL 8.5 uitgerust met .NET 6 Core. De meerwaarde daarvan lichten we in dit artikel over .NET 6 toe. Daarnaast ondersteunt de release OpenJDK 17, wat RHEL’s algehele compatibiliteit met Java SE verbreedt. Ook biedt RHEL’s web console een nieuw, gedetailleerd overzicht van CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkbelasting. Tot slot treden een aantal bestaande Ansible system roles toe. De system roles waren eerder bruikbaar in de bètaversie van RHEL 8.5; de werking legden we in het bijbehorende nieuwsartikel voor.

