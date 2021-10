Zonder Linux geen public cloud, smartphone of smart tv

Linux bestaat inmiddels alweer 30 jaar. Naar aanleiding van dit nieuws besloten wij een podcast te maken over 30 jaar Linux. Hoe het zich heeft ontwikkeld, waar het onmisbaar is, gefaald heeft en waar er nog werk aan de winkel is. We besloten Red Hat te vragen om aan te schuiven in deze podcast, zij hebben als Linux-expert een goede kijk op alle ontwikkelingen.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Maxim Burgerhout is inmiddels al 20 jaar actief bezig met Linux, waarvan het grootste gedeelte van zijn carrière bij Red Hat. Hij is principal solution architect en was bereid aan te schuiven voor deze Techzine Talks op locatie. Een podcast met een iets andere insteek, maar zeker de moeite waard om te luisteren.

Linux wordt vandaag de dag namelijk op veel meer plekken ingezet dan men zich van bewust is. De public cloud, smartphones, smart tv’s, maar ook veel moderne auto’s zouden zonder Linux niet kunnen functioneren. Linux is vaak de drijvende kracht achter veel systemen en minder aanwezig op de voorgrond.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Delen is lief

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.