De Red Hat Enterprise Linux 8.5 Beta is beschikbaar

De bèta van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 is gelanceerd. De update verrijkt RHEL’s web console, introduceert nieuwe system roles voor de snelle opzet van diverse processen en wordt geleverd met de meest actuele reference implementation van Java SE. Misschien nog wel belangrijker: waar testversies voorheen weggelegd waren voor houders van een Beta-pas, is 8.5 – en elke toekomstige bèta – per direct beschikbaar voor iedere RHEL-gebruiker.

RHEL is Red Hats visie van een optimale Linux distro voor grootbedrijven. Nu, achttien jaar na de introductie van versie één, belanden we bij de bèta van 8.5.

We delen een greep uit de meest meldenswaardige updates. Werp een blik op Red Hats samenvatting van de release notes voor een gedetailleerd overzicht van de release.

Web Console

RHEL wordt al langer geleverd met een custom variant van Cockpit, een op Linux toegespitste web console. De 8.5 Beta introduceert de mogelijkheid om de kernel van een besturingssystemen direct vanuit deze web console te updaten, wat voorheen uitsluitend mogelijk was met een real-time update via de shell.

Daarnaast biedt de web console een nieuw, gedetailleerd overzicht van CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkbelasting. Volgens Red Hat wordt de optimalisatie van besturingssystemen gemakkelijker en zijn problemen sneller te herkennen. Daarop aanvullend stelt een nieuwe integratie met Grafana gebruikers in staat om prestatiegegevens naar een server te exporteren en op een gedetailleerder niveau te analyseren.

Ansible DevOps, NTS en NTP

Ansible DevOps is Red Hats antwoord op de vraag naar het automatiseren van de opzet van volledige IT-infrastructuren. Een aantal van de system roles in dit afzonderlijke platform werden eerder in RHEL geïntegreerd. Daaronder: timesync. De system role dient voor tijdsynchronisatie en is met de nieuwe bèta voorzien van het onlangs geïntroduceerde NTS protocol (Network Time Security), wat verbindingen met NTP servers (Network Time Protocol) faciliteert. Dergelijke servers zijn regelmatig voorzien van atoomklokken, wat tijdsynchronisatie nauwkeuriger maakt.

Ook introduceert de bèta een reeks volledig nieuwe system roles, onder andere voor de aanmaak van SQL Servers, configuratie van VPN-tunnels en installatie van Postfix-mailservers.

Java SE

De bèta bevat de meest recente reference implementation van Java SE: OpenJDK 17. Daarmee is RHEL’s algehele compatibiliteit met Java SE verbreed.