Open-source groep verzet zich 2 jaar na dato tegen RHEL-rel

De non-profit Free Software Foundation (FSF) heeft zich bijna twee jaar na dato uitgesproken over de afsluiting van Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Medio 2023 besloot Red Hat om RHEL closed-source te maken.

Kort na deze aankondiging in 2023 vroeg een gebruiker zich af wat het standpunt van de FSF op dit gebied was. Als onderhouders van de GNU General Public License had de reactie van deze groep enig gewicht gekend, zij het zonder directe gevolgen voor Red Hat.

Reactie

Klachten dat Red Hat de rechten onder de GNU GPL niet volgde door bestaande abonnementen vroeger af te sluiten, kunnen ook niet twee jaar na dato rekenen op betekenisvolle steun vanuit de FSF. Wel stelt de groep dat het in algemene zin zich niet kan vinden in de acties van Red Hat. “Of het een schending van de GPL is zou een juridische analyse vereisen en de FSF geeft geen juridisch advies”, aldus de FSF. “Echter, als de beheerders van de GNU GPL kunnen we zeggen hoe het bedoeld is om toegepast te worden en de aanpak van Red Hat is zeker in strijd met de geest van de GPL. Dit is jammer, want we zouden verwachten dat dergelijke vlaggenschiporganisaties de beweging vooruit stuwen.”

“Op dit moment zijn er geen problemen bekend met het nieuwe beleid van Red Hat die we op juridische gronden kunnen vervolgen. Als u echter een overtreding constateert, volg dan deze instructies en stuur een rapport naar license-violation@gnu.org.”

Te laat en onnodig

De FSF verwijst ook naar een reactie van de Software Freedom Conservancy (SFC), dat als non-profit wel de rechtbanken induikt waar het naleving van open-source licenties verdedigt. Een ander verschil: de twee analyses vanuit de SFC werden in juni en juli 2023 gepubliceerd, kort nadat Red Hat de aankondigingen omtrent het afsluiten van RHEL deed.

Als kleine groep stelt de Free Software Foundation dat het niet in staat is om op alle e-mails tijdig te reageren. Dat valt te begrijpen, maar het is verwonderlijk dat het ruim anderhalf jaar heeft geduurd voordat de vragen van deze gebruiker werden beantwoord. Uitsluitsel is er nu wel, voor wat het waard is.

Lees ook: Red Hat past Enterprise Linux aan voor AI