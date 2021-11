Synology lanceert de DS3622xs+, een 10GbE NAS voor containers en meer

Synology maakt twee nieuwe NAS-modellen verkrijgbaar. De DS2422+ is ontworpen voor block storage, backupping en basale vm storage voor mkb’ers. Ook de DS3622xs+ mikt op de laatstgenoemde groep, maar biedt met meer RAM, een krachtigere processor en 10GbE een sterkere basis voor containers en vm’s.

De modellen vernieuwen de vorige releases in hun serie. Zo bevat de nieuwe DS3622xs+ een krachtigere processor dan de eerder geïntroduceerde DS3617xs+. Een Intel Xeon D-1527 met vier CPU cores maakt plaats voor een Intel Xeon D-1531 met zes CPU cores. De upgrade levert meer vermogen voor het hosten van vm’s en gecontaineriseerde applicaties.

Opties voor containers

Geschiktheid voor vm’s en containers wordt verder versterkt door een opvallende toevoeging: 10GbE. De eerdere DS3617xs+ limiteert de snelheid van datatoevoer en uitvoer tot 2GbE; de nieuwe DS3622xs+ bevat ports voor snelheden tot 10GbE. GbE drukt het tempo van data-uitwisseling tussen netwerkapparaten uit. Toen 10GbE in de vroege jaren ’00 werd geïntroduceerd kwam de snelheid voornamelijk voor in krachtige datacenters en telenetwerken. Nu is de technologie betaalbaar genoeg om door NAS-fabrikanten als Synology en QNAP te worden verwerkt. Met 10GbE kunnen NAS-apparaten data snel genoeg zenden en aanvaarden om als basis te dienen voor container orchestration, een begrip waarbij de workloads van een applicatie flexibel onder meerdere hardware-apparaten kunnen worden verdeeld.

Let wel: ook de rest van het netwerk moet 10GbE ondersteunen. De upgrade is te zien als een verbreding van het kanaal waarin data wordt vervoerd. Wanneer het kanaal tussen een netwerkswitch en het internet maximaal 1GbE toestaat, voegt de verbreding van het kanaal naar een NAS niets toe. Is het netwerk wél toegespitst op 10GbE, dan opent een 10GbE NAS de deuren voor elke toepassing die van snelheid afhangt.

Op zichzelf bevat de DS3622xs+ twaalf gleuven voor SSD’s en HDD’s. Hetzelfde aantal als de voorganger. Opnieuw maakt een expansion unit het mogelijk om het aantal gleuven naar 24 uit te breiden. Waar de vorige release HDD’s en SSD’s van Synology, Toshiba, Seagate en Western Digital ondersteunde, accepteert het nieuwe model schijven van slechts twee fabrikanten: Synology en Western Digital.

Tot slot is het stroomverbruik verminderd. Wel maakt de DS362xs+ met 25 decibel net wat meer geluid dan de 22 decibel van de DS3617xs+. Dat kan de geschiktheid voor kantoorruimten beïnvloeden.

DS2422+

Verder introduceert Synology de DS2422+, een minder krachtig en goedkoper model dan de bovengenoemde DS362xs+. Ook deze NAS dient als upgrade van de vorige release in de serie, de DS2419+. Een Intel Atom C3538-processor maakt plaats voor de krachtigere AMD Ryzen V1500B. RAM is grotendeels hetzelfde. Het model bevat 4GB DDR4 en twee slots voor een uitbreiding van 32GB.

Evenals de eerdergenoemde DS362xs+ bevat de DS2422+ op zichzelf twaalf gleuven; 24 met een expansion unit. Opnieuw is de ondersteuning van HDD- en SSD-fabrikanten beperkt, het stroomverbruik verminderd en geluidsuitstoot gestegen. In tegenstelling tot de DS362xs+ wijken de GbE ports van de DS2422+ niet af van de vorige release: de NAS ondersteunt viermaal 1 GbE.

Beide modellen zijn per direct beschikbaar.