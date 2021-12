Telenet lanceert spoedig eerste 5G-abonnementen

De Belgische operator Telenet lanceert binnenkort zijn eerste aanbod 5G-abonnementen voor consumenten en zakelijke gebruikers. Hiermee loopt de telecomaanbieder alvast vooruit op de definitieve spectrumveiling die halverwege volgend jaar plaatsvindt.

Vanaf volgende week gaat de Belgische operator op een aantal locaties zijn 5G-netwerk openstellen. Dit gebeurt rond Leuven, Antwerpen en de Belgische kustregio. Niet alle klanten kunnen het 5G-netwerk gebruiken, Telenet geeft daarbij de voorkeur aan consumenten met een ONE- of ONEup-bundel en zakelijke klanten met een KLIK-, King- of Kong Business-abonnement. Voor abonnees, mits in bezit van een voor 5G geschikte smartphone, is de upgrade naar 5G gratis.

Voor de ONE-bundels worden door de komst van 5G de mobiele snelheden opgetrokken tot 150 Mbps. De andere abonnementen kunnen op 5G tot 1 Gbps halen. Daarnaast kunnen klanten vooral profiteren van meer stabiliteit van het netwerk en de reactiesnelheden.

Toekomstige ontwikkelingen

In de loop van volgend jaar verwacht Telenet zijn 5G-aanbod ook uit te kunnen breiden naar zijn BASE-abonnementen en de andere tariefplannen van Telenet en Telenet Business. Ook Tadaam, het aanbod van tv en internet via het mobiele netwerk, krijgt toegang tot 5G. Klanten van deze dienst moeten daarvoor wel een nieuwe modem aanschaffen.

Op de langere termijn gaat Telenet zijn 5G-dekking uitbreiden naar de grote Vlaamse steden en langs de Belgische snelwegen. In de stad Brussel en in Wallonië wacht de operator nog met de uitrol tot de stralingsnormen het toestaan. Wel worden de antennes al voorbereid, maar nog niet geactiveerd.

Vooruitlopen op definitieve veiling 5G-frequenties

Met de activatie van zijn 5G-netwerk loopt Telenet, net als concurrent Proximus, vooruit op de definitieve veiling van de Belgische 5G-frequenties. Deze veiling door telecomtoezichthouder BIPT staat nu voor halverwege 2022 op het programma. Ondertussen heeft de toezichthouder de operators Proximus, Telenet en Orange Belgium voorlopige licenties gegeven om een beperkte lancering van hun 5G-netwerken mogelijk te maken. Daarnaast is er ook ruimte voor een nieuwe vierde mobiele operator voorzien.