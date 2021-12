‘Toshiba legt overnameplannen van investeerders naast zich neer’

Toshiba blijft vasthouden aan zijn plan voor het in drie aparte onderdelen opsplitsen van het concern. Het bedrijf ging daarom niet in op een aantal voorstellen van investeringsmaatschappijen voor een overname. Ook is een voorstel voor een minderheidsbelang afgewezen.

Dat stellen bronnen van Reuters. De directie van Toshiba blijft hardnekkig vasthouden aan zijn voorgenomen plan om het concern in drie aparte onderdelen te splitsen. Onlangs kondigde het bedrijf na een reeks schandalen aan het vertrouwen van aandeelhouders te willen terugwinnen en dat opsplitsing in drie zelfstandige onderdelen hiervoor de beste remedie was.

In het Separation Plan gaan de huidige energie- en infrastructuurdivisie en de device- en storagedivisie binnen het concern zelfstandig verder. Toshiba zelf zal daarna vooral de belangen gaan beheren in de diverse bedrijven waarin het, al dan niet als grootaandeelhouder, participeert.

Voorstellen private investeringsmaatschappijen

Als reactie op dit plan stelden enkele private investeringsmaatschappijen Toshiba voor het concern te willen kopen. Een niet nader genoemde private investeringsmaatschappij zou ruim 20 miljard euro (23 miljard dollar of 2,6 miljard Japanse yen) voor de techgigant over hebben. Een andere investeerder zou eveneens rond die prijs Toshiba willen overnemen. Mogelijke investeerders zijn volgens Reuters KKR & Co en Bain Capital.

Toshiba had zelf een aantal private investeringsmaatschappijen gevraagd wat de prijs zou zijn als het voor deze optie koos. Het concern heeft aangegeven dat een eventuele buy out door een private investeerder niet een interessant bedrag zou opleveren. Volgens Toshiba levert een splitsing in drie aparte onderdelen zijn aandeelhouders meer waarde op en wordt hieraan dus de voorkeur gegeven.

Ook geen minderheidsbelang

Verder werd bekend dat ook onderhandelingen met de Canadese private investeringsmaatschappij Brookfield Asset Management, één van de vier voor advies gevraagde bedrijven, over een eventueel minderheidsbelang in Toshiba niet gaan plaatsvinden. Ook een minderheidsbelang van een andere partij ziet het Japanse concern niet als een goede vervanging voor zijn opsplitsingsplan.

