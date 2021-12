KPN werkt aan nog eens 170.000 glasvezelverbindingen

KPN en pensioenfonds APG gaan via hun joint venture Glaspoort meer glasvezelaansluitingen aanleggen naar huishoudens en bedrijven. Hiervoor worden nog eens 170.000 huishoudens aan het glasvezelproject toegevoegd.

Eerder dit jaar kondigden de telecomoperator en het pensioenfonds hun joint-venture Glaspoort aan. De joint venture moet de glasvezeluitrol in Nederland gaan versnellen en vooral glasvezel brengen naar buitengebieden.

In totaal worden 750.000 huishoudens en 225.000 bedrijven door de joint venture op glasvezel aangesloten. Hiervoor investeren de partijen gezamenlijk 1 miljard euro.

Extra uitrol aangekondigd

Blijkbaar gaat de uitrol van het glasvezelproject voorspoedig, waardoor zowel KPN als APG nu hebben besloten een uitbreiding van het project te doen. In totaal wordt het aantal te realiseren glasvezelaansluitingen nu met 170.000 huishoudens verhoogd.

Financiering nieuwe uitbreiding

De uitbreiding wordt voor 70 procent gefinancierd via het aangaan van extra schulden. De overige benodigde 30 procent aan kapitaal komt uit een kapitaalversterking voor Glaspoort. Hiervoor investeert APG in totaal 85 miljoen euro.

Van dit kapitaal wordt 30 miljoen euro in één keer betaald. De overige 55 miljoen euro wordt in jaarlijkse termijnen betaald en is afhankelijk van hoeveel glasvezelaansluitingen worden opgeleverd.

Tip:Joint venture KPN en APG start uitrol van glasvezel