MCS en Alpha Z Technologies werken samen aan private LTE en 5G

MCS en Alpha Z Technologies gaan samenwerken om private LTE- en 5G-netwerkoplossingen te ontwikkelen. Hiermee richten ze zich op industriële bedrijven.

Met de privé mobiele netwerken kunnen bedrijven zich verder automatiseren. MCS En Alpha Z Technologies zien het als kans voor een transitie naar Industry 4.0. Volgens beide bedrijven brengt Industry 4.0 klanten uit de industriële sector meer efficiëntie in hun processen. Daarnaast moet de vergaande digitalisering en automatisering ook voordelen brengen op het gebied van meer productiviteit, kortere doorlooptijden, lagere kosten en minder afvalproductie.

Private LTE- en 5G-netwerken

De bedrijven leveren hiervoor gezamenlijk private LTE (4G) – en 5G-netwerken. Met de private netwerken beschikken bedrijven over een volledig afgeschermde en veilige oplossing die in alle communicatie- en connectiviteitsbehoefte voorziet. Zonder last te hebben van externe storingsbronnen die bijvoorbeeld andere netwerkverbindingen kunnen genereren. MCS en Alpha Z Technologies geven als laatste voordeel van de private netwerktechnologie, dat de netwerken volledig zijn in te richten naar de actuele situatie van klanten en hun behoeftes.

De private LTE- en 5G-oplossingen en -diensten voor Industry 4.0 van MCS en Alpha Z Technologies zijn beschikbaar bij de leveranciers of via hun partners.