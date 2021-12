Paessler omarmt Redfish, opent deur voor diepgaande servermonitoring

Paessler introduceert de Redfish Sensor in PRTG Network Monitor. De Redfish Sensor dient als alternatief voor de vendorspecifieke sensoren waarmee gebruikers van de monitoringssoftware hun server hardware momenteel inzien.

PRTG Network Monitor belooft overzicht door middel van infrastructuurmonitoring. Om dat te bereiken is een verwerking van de protocollen en specificaties die fabrikanten en ontwikkelaars gebruiken bij het maken van hardware en apps noodzakelijk. Kortgezegd zorgt Paessler dat PRTG Network Monitor dezelfde taal spreekt als alle apparaten en applicaties waar een infrastructuur uit bestaat. Zo is de software in staat om informatie op te vragen, waarna de informatie in visuele overzichten wordt verwerkt.

De statussen van apps, servers en netwerkswitches zijn in een oogopslag te overzien. Om dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst mogelijk te maken, trekt Paessler jaarrond aan de kar. Hoe meer protocollen en specificaties het ondersteunt, hoe vollediger en betrouwbaarder het product. Een flinke opgave, want IT beweegt in golven. Desalniettemin blijft de ontwikkelaar bij.

Redfish

De naam van de Redfish Sensor is afgeleid van de specificatie waarmee het communiceert: Redfish Scalable Platforms Management API, simpelweg bekend als Redfish.

Redfish werd ontwikkeld door de DMTF, een non-profit-collectief met leden als Cisco, Dell, HPE en NetApp. Zij hebben belang bij een universele standaard voor de monitoring van serverhardware. Zo kwam Redfish tot stand. Hoewel absoluut niet elke server de specificatie ondersteunt, spreken meerdere populaire modellen de taal (zie ‘Redfish support’).

Paesslers interesse in Redfish ligt voor de hand. Door de specificatie te verwerken schept de ontwikkelaar inzicht in alle servers die Redfish ondersteunen. De nieuwe Redfish Sensor stelt gebruikers van PRTG Network Monitor in staat om het functioneren van server drives, -stroomvoorziening, -ventilatie en meer in te zien.

De toevoeging is welkom, maar geen gouden ei. Redfish is een van de vele specificaties voor de monitoring van server hardware. Alle servers die Redfish ondersteunen waren reeds via sensoren in PRTG Network Monitor in te zien.

Het verschil is dat Paessler voor eerdere sensoren naar het Simple Network Management Protocol (SNMP) grijpt. De informatie die daaruit voortvloeit verschilt, evenals de voorwaarden om de sensor te kunnen gebruiken. Redfish is niet per definitie beter dan SNMP of andersom. Waarde varieert per situatie.

Tip: Paessler PRTG wil enterprisemarkt veroveren met infrastructuurmonitoring