Paessler PRTG wil enterprisemarkt veroveren met infrastructuurmonitoring

Paessler is met PRTG Network Monitor voor veel mkb’ers een betrouwbare partij om IT-infrastructuur te monitoren. Het bedrijf is eveneens grote enterprise-organisaties gaan ondersteunen bij het in de gaten houden van hun omgeving. De ambities beginnen steeds duidelijker te worden. We spraken over de plannen met Country Manager Benelux Wilco Ravestein.

Het bedrijf Paessler heeft naam gemaakt in het midden- en kleinbedrijf. Binnen dit marktsegment staat kernproduct PRTG Network Monitor voor kwaliteit en betrouwbaarheid, legt Ravestein uit. Mkb’ers gebruiken PRTG om de hele IT-omgeving te monitoren en draaiend te houden. Die doelgroep wil Paessler zo goed mogelijk bedienen, maar sinds een aantal jaar is er een nieuwe CEO die het enterprisesegment ook serieus op de agenda zet om verder te groeien. “We verloochenen niet waar we vandaan komen, maar zetten wel stappen richting uitbreiding”, aldus Ravestein over het bedienen van de enterprisemarkt.

Weg richting bovenkant van de markt

Ravestein geeft aan dat Paessler nu zo’n twee jaar actief is binnen de enterprisewereld en dat de stap mede gezet is vanuit vraag van de klanten. “Veel van de enterpriseklanten die we nu hebben, liepen tegen het maximale van de ‘mkb-uitvoering’ van PRTG aan. Zij gaven aan grotere omgevingen te willen monitoren en te willen groeien”, aldus Ravestein. Op die doorgroeiwens wordt dus ingespeeld. Op die manier kan Paessler ook klanten behouden, want door nu op enterprise-organisaties te richten, wordt voorkomen dat ze doorgroeien naar een concurrerende omgeving.

Volgens Ravestein is er binnen de rest van de enterprisemarkt eveneens enthousiasme, vanwege beperkingen van concurrerende oplossingen die zich op grote omgevingen richten. “Dat zijn grote oplossingen die wel arbeidsintensief zijn. Daar zien we de wereld wel een beetje in veranderen. Beheerders krijgen niet meer de tijd en ruimte om met vier man permanent achter de monitoringsoplossing te zitten om nieuwe zaken te schrijven en onderhouden”, stelt Ravestein. PRTG wil zoveel mogelijk out-of-the-box leveren en dat alles makkelijk te gebruiken is. Uiteraard zijn er wel kleine onderdelen te finetunen, maar de implementatie en verdere inrichting blijft simpel. De oplossing is zo in te stellen dat alleen bij noodzakelijke ontwikkelingen seintjes gegeven worden. Daardoor gebruiken medewerkers na implementatie soms maanden de oplossing niet, omdat er niets gebeurt in de infrastructuur. Zo nemen de arbeidsuren ook af.

Voorbeelden spreken voor zich Paessler is bezig om zijn PRTG monitoringtool uit te breiden naar de enterprisemarkt. Verschillende internationale bedrijven hebben inmiddels hun monitoringsstrategie ingericht met behulp van PRTG, waaronder Quaker Houghton. De leverancier van industriële procesvloeistoffen is richting de enterprise-oplossing gegroeid. Bij Quaker Houghton houden ze omgevingen in Amerika, de EMEA-regio en Azië in de gaten, waarbij het vooral de wens was om een tool te gebruiken die monitoringswerk grotendeels overneemt. Quaker Houghton was bij de overstap naar het enterprisemodel in staat de licenties een op een te vervangen. Nu gaat er tijd zitten in het bouwen van een nieuwe managementlaag, om op de gewenste manier de juiste informatie over de verschillende installaties te ontvangen. De Franse multinational Engie is een andere partij die voor PRTG heeft gekozen. Daar gebruikte men eerst een andere monitoringsoplossing, maar ze wilden zaken vereenvoudigen en kwamen zo bij Paessler uit. Het Franse energiebedrijf wilde tienduizenden elementen monitoren. Dat moest allemaal in één overzicht terugkomen. Het bedrijf werkt daarmee toe naar een single pane of glass, om automatisch seintjes te krijgen bij problemen in infrastructuurcomponenten.

Extra abonnementsvorm

Om alles daadwerkelijk geschikt te maken voor enterprise-organisaties heeft Paessler ook wat updates en aanpassingen doorgevoerd binnen zijn portfolio. Belangrijk hierin is een toevoeging aan het licentiemodel. Voor de enterprisemove kochten bedrijven een licentie voor een x-aantal sensoren, die levenslang gebruikt mag worden. PRTG is in dat geval op één server te installeren. Bedrijven krijgen dan te maken met een systeem met een maximum aantal sensoren erop, eventueel uitbreidbaar middels nieuwe licenties. Erbovenop was jaarlijks support af te nemen, voor updates en het toewijzen van nieuwe sensoren.

Bij grote organisaties is echter extra flexibiliteit gewenst. Daarop is de op maat gemaakte licentie bedacht. Deze begint bij 20.000 sensoren en wordt via sales afgestemd op de bedrijfsbehoeften. Er is geen limiet op het aantal servers waarop PRTG geïnstalleerd wordt. Voor enterprise-organisaties vaak essentieel, want ze hebben PRTG bijvoorbeeld nodig op servers op specifieke plekken in de wereld om de infrastructuur in de gaten te houden. Ravestein stipt ook aan dat deze licentievorm beter werkt voor grote bedrijven aangezien zij liever volgens een OPEX-model kosten maken.

Beheer verandert

Door een nieuw type abonnement aan te bieden, gaan bedrijven PRTG ook op een andere manier gebruiken. In het mkb-segment wordt PRTG doorgaans op één server gezet om te monitoren en rapporten en dashboards te maken. Dan verloopt het beheer ook via één locatie. Bij enterprise-organisaties belandt PRTG echter vaak op meerdere locaties, misschien wel tientallen. In dat geval dreigt het managen door de infrastructuurbeheerders een grotere uitdaging te worden. Installaties kunnen bijvoorbeeld lokaal of in de cloud draaien, wat voor de toegang en het beheer bepalende factoren zijn.

ITOps Board

Paessler is daarom op zoek gegaan naar manieren om een centraal overzicht te bieden. Met ITOps Board is er een managementlaag om over servers heen te kijken. ITOps Board verzamelt, correleert en organiseert de signalen en notificaties uit servers. Op die manier biedt ITOps Board zicht op het netwerk en de infrastructuur.

Verticals leidend, sensoren afstemmen

Naast het toevoegen van een nieuw afnamemodel en beheerconsole, stemt Paessler PRTG ook steeds meer af op specifieke sectoren. Volgens Ravestein is er met name bij enterprise-organisaties de wens om specifieke behoeftes in te vullen. Daarom brengt Paessler steeds meer verticals in kaart, om op basis van de unieke situaties innovaties aan PRTG toe te voegen. “We merken bijvoorbeeld dat een groot ziekenhuis alles van Microsoft heel goed in beeld kon krijgen. Nu zeggen ze: ‘Met PRTG kunnen we niet alleen Microsoft-oplossingen monitoren, maar ook alles wat eromheen zit. Of dat nou MRI-scanners of CT-scans zijn.’”

Voor de productontwikkeling van PRTG is het definiëren van zulke sectoren cruciaal. Verticals krijgen namelijk vaak te maken met specifieke protocollen waar sensoren voor gebouwd moeten worden. Zo geeft Ravestein aan dat industriële bedrijven belangrijk zijn voor Paessler, waar ze steeds meer IoT-toepassingen gaan gebruiken. Dit maakt een sensor met OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)-ondersteuning noodzakelijk, want deze standaard wordt veel gebruikt voor het uitwisselen van data tussen industriële machines. Daar heeft Paessler dan ook ondersteuning voor.

In de praktijk komt het uiteraard ook voor dat Paessler nog ondersteuning toe moet voegen voor specifieke protocollen. Industriële bedrijven gebruiken bijvoorbeeld ook vaak de protocollen Siemens S5/S7, maar de ontwikkeling van sensoren daarvoor is een tijdsintensief proces en loopt nog. Toch kan de informatie vaak aan PRTG gekoppeld worden, met behulp van een soort gateway. In dit specifieke Siemens S5/S7-geval werkt Paessler samen met Rhebo, zodat de protocolvertaling gebeurt via de tool van Rhebo. Als een bedrijf ook het Rhebo-product gebruikt, kan de informatie doorgestuurd worden naar PRTG zodat er toch via de monitoringstool alerting en reporting plaatsvindt.

Stappen gezet, nu verder uitbreiden

Alles bij elkaar is Paessler met PRTG de enterprisemarkt serieus aan het benaderen. Het kan grote organisaties bedienen dankzij een nieuwe licentie, beheertool en de focus op verticals. Uiteraard blijft het enterprise-segment een andere markt dan het mkb. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren en inrichten van PRTG, iets wat erg verschillend is bij beide bedrijfsgroottes. Een mkb’er kan binnen een maand klaar zijn, terwijl een enterprise-organisatie waarschijnlijk meerdere maanden nodig heeft. Daar komt naast sensoren opzetten en inrichten ook het configureren van de beheertool ITOps Board bij kijken.

Paessler ziet die verschillen en zal beide markten dan ook op bepaalde punten gelijk benaderen en andere zaken weer anders aanpakken. Het mkb blijft belangrijk, terwijl de enterprisemarkt een nieuwe kans biedt. Die koers is ingezet. Het is nu afwachten hoe het de komende tijd verder uit gaat pakken.