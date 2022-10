De overname van Twitter is afgerond. Volgens meerdere ingewijden zijn de CEO en CFO door Elon Musk ontslagen. Duizenden medewerkers vrezen voor hun baan.

“Twitter is vogelvrij”, tweette Musk na de afronding van de overname. De CEO van SpaceX en Tesla kocht de social media-gigant voor 44 miljard euro. De deal is allesbehalve gebruikelijk. Naar eigen zeggen nam Musk de organisatie niet over voor het geld. De nieuwe eigenaar beweert de vrijheid van meningsuiting te willen bewaken. “Om de mensheid te helpen, van wie ik houd”, aldus Musk.

Elon Musk en Twitter

Twitter is een van de grootste communicatieplatformen ter wereld. In 2021 gebruikten meer dan 300 miljoen gebruikers het platform dagelijks om ideeën en meningen uit te wisselen. Controversie is bijna onvermijdelijk.

Twitter werd in de afgelopen jaren bekritiseerd voor het geheimhouden van de algoritmes waarmee berichten worden aangeraden aan gebruikers. Critici zijn bang dat Twitter de ideevorming van gebruikers beïnvloedt door politiek gekleurde berichten voor te schotelen

Elon Musk, de nieuwe eigenaar van het bedrijf, presenteert zichzelf als een reddende engel. Naar eigen zeggen gaat de topman een eind maken aan de geheimhouding van algoritmes. Daarnaast zegt Musk het gebruik van spambots terug te willen brengen. Spambots zijn in het verleden op schaal gebruikt voor politieke campagnes.

Ontslagen

In aanloop naar de overname maakte Musk een besparingsplan bekend. De nieuwe eigenaar zegt bereid te zijn om medewerkers op schaal te ontslaan. Direct na de overname voegde Musk daad bij woord. Volgens meerdere ingewijden zijn CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal en juridisch hoofd Vijaya Gadde ontslagen.

De ingewijden beschreven dat Agrawal en Segal op het Twitter-hoofdkantoor in San Francisco aanwezig waren terwijl de deal werd afgerond. Na de afronding werden Agrawal en Segal naar buiten begeleid, aldus de bronnen.

De drie raakten voorafgaand aan de overname in een conflict met Musk. De topman beschuldigde de managers van misleiding over het aantal nepaccounts dat op Twitter op actief is. Volgens Musk hebben de managers tegen hem en aandeelhouders gelogen.

De meeste medewerkers van Twitter vrezen voor hun baan. In een recente survey gaf minder dan 10 procent van de 7.500 medewerkers aan dat ze over drie maanden nog steeds voor het bedrijf zullen werken. 38 procent zei van niet en 55 procent is onzeker.

