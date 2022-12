Elon Musk kondigt het voornemen aan om af te treden als CEO van Twitter. Een poll suggereert dat de meeste gebruikers de topman willen zien vertrekken.

Musk tweette het voornemen in reactie op een poll. De CEO vroeg gebruikers op zondag of hij wel of niet moet aftreden. De meeste respondenten (58 procent) waren voor.

De tweet is niet bindend. Bovendien is het onduidelijk wat een nieuwe CEO zou betekenen met een dominante persoonlijkheid als Musk als eigenaar van het bedrijf.

Vervanger

Musk heeft nog geen vervanger voorgesteld of aangekondigd. In november liet de CEO doorschemeren dat hij mogelijk faillissement moet aanvragen om de miljardenschuld schuld af te lossen die bij banken is opgebouwd om de overname te financieren.

De nettowaarde van Musk daalt sinds de aankoop van Twitter. De CEO is niet langer de rijkste man ter wereld. De afgelopen twee maanden waren turbulent. Musk ontsloeg senior executives en jaagde belangrijke adverteerders weg.

Toekomst van Twitter

Wall Street roept Musk al weken op om af te treden. Aandeelhouders van Tesla zijn bezorgd dat de Twitter-obsessie afleidt van het management van de autofabrikant. De CEO bekende onlangs dat hij te veel op zijn bord heeft.

Musk beweerde eerder dat de resultaten van de poll door nepaccounts werden beïnvloed. Een gebruiker stelde voor om voortaan alleen Twitter Blue-leden aan polls te laten deelnemen. Musk reageerde dat het bedrijf “die verandering zou doorvoeren”. Een Twitter Blue-abonnement kost ongeveer €10 per maand.

Tip: ‘Elon Musk staat bovenaan de lijst van toezichthouders’