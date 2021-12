Overname Xilinx door AMD moet in Q1 2022 zijn voltooid

De definitieve overname van chipfabrikant Xilinx door AMD zal in het eerste kwartaal van 2022 een feit zijn. De benodigde toestemming voor de overname heeft vertraging opgelopen door het uitblijven van goedkeuring door de diverse mededingingstoezichthouders.

Volgens AMD vindt de voorgenomen overname van Xilinx, met een waarde van ongeveer 31 miljard euro (35 miljard dollar) in aandelen, in een later stadium plaats dan verwacht. AMD had eerst eind dit jaar als doel voor het afhandelen van de overname, maar het bedrijf heeft nog niet de benodigde toestemming van alle relevante toezichthouders gekregen. Dit wordt nu in het eerste kwartaal van 2022 verwacht, zodat de overname pas op dat moment zijn definitieve beslag krijgt.

Toezichthouders zijn de laatste tijd flink sceptisch over overnames in de chipsector. Zo wordt nog steeds de overname van Arm door Nvidia flink tegengehouden door verschillende mededingingstoezichthouders.

FPGA’s

Met de overname van Xilinx krijgt AMD een fabrikant in handen van zogenoemde Field Programmable Gate Arrays (FPGA’s). FPGA’s zijn specifieke chipsets die, in tegenstelling tot traditionele chipsets, opnieuw kunnen worden geprogrammeerd nadat zij zijn gebouwd. Dit maakt hen geschikt voor het snel ontwikkelen van prototypes en voor snel opkomende markten en use cases waarvoor bedrijven weinig tijd hebben om specifieke processors te ontwikkelen.

Deze chipsets worden vooral in de telecomsector gebruikt. Het zijn belangrijke componenten voor 5G-netwerrken. Ook in datacenters en in de automotive- en luchtvaartindustrie zijn er toepassingen voor.

Uitbreiding portfolio en concurrentie met Intel

AMD is vooral geïnteresseerd in de overname van Xilinx omdat deze fabrikant het portfolio verder uitbreidt buiten standaard processors en GPU’s om. Daarnaast kan de chipgigant hiermee ook de concurrentie verder aangaan met Intel, dat al wel zelf FPGA’s produceert.

Tip: AMD wil chipmaker Xilinx overnemen voor 30 miljard dollar