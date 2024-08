AMD legt bijna 5 miljard dollar neer voor maker van servercomputers ZT Systems

AMD doet weer een overname, deze keer van serverfabrikant ZT Systems. Het chipbedrijf heeft 4,9 miljard dollar (4,4 miljard euro) over voor deze laatste aankoop, in zowel cash als aandelen. Als de overname goed uitpakt –lees: ZT Systems verdient genoeg voor de nieuwe eigenaar– dan ligt er nog eens 400 miljoen dollar in het verschiet voor de nieuwbakken dochteronderneming.

Het lijkt AMD met name te doen om de design- en klantenteams van ZT Systems. Het zou de maakdivisie op termijn in de etalage willen zetten, stelt Bloomberg. ZT Systems ontwerpt servercomputers voor grote datacenters. Op die plekken draaien momenteel enorme hoeveelheden AI-workloads, dus de aankoop is prima te rechtvaardigen voor AMD, dat de strijd met grootmacht Nvidia is aangegaan op het gebied van AI-computing.

Koploper niet zomaar ingehaald

AMD staat op de tweede plaats als het aankomt op de verkoop van GPU’s die AI-workloads draaien, veelal voor gebruik in het soort datacenters waar apparatuur zoals dat van ZT Systems is te vinden. Daarmee staat AMD overigens nog op grote afstand van koploper Nvidia, dat alleen al dit fiscale jaar zo’n 100 miljard dollar (90,6 miljard euro) aan inkomsten verwacht voor zijn datacenter-activiteiten.

Nvidia levert niet alleen chips, maar voorziet ook in netwerk- en serverapparatuur, software en allerhande diensten. De reeks overnames van AMD de laatste tijd zijn te zien als een poging van het bedrijf om de grote rivaal rechts in te halen. Afgelopen maand legde het bedrijf uit het Californische Santa Clara nog 665 miljoen dollar (toen zo’n 613 miljoen euro) neer voor de startup Silo AI uit Finland. Daarmee kocht het in feite een complete AI-divisie, die al bedrijven als Philips en Unilever tot het klantenbestand mag rekenen.

Reeks aan overnames

In 2022 nam AMD FPGA-maker Xilinx over voor 49 miljard dollar. Field-programmable gate array (FPGA)-chips zijn door klanten zelf samen te stellen om deze te optimaliseren voor specifieke doeleinden. De chips worden vooral gebruikt in industriële applicaties, maar vormen ook onderdeel van datacenterinfrastructuren.

De overname uit 2006 waarmee AMD voor het eerst de GPU-markt betrad, was die van Radeon, destijds goed voor 5,6 miljard dollar. Nvidia is met nagenoeg 98 procent marktaandeel in datacenters overigens oppermachtig als het om GPU’s gaat. Op het gebied van CPU’s voelt met name Intel de hete adem van AMD in de nek. In elk geval op het gebied van datacenters bieden steeds meer aanbieders (ook) AMD-chips als alternatief voor die van Intel. De marktwaarde van AMD is inmiddels 240 miljard dollar, ten opzichte van zo’n 90 miljard van Intel.

Lees ook: AMD lanceert AI-tool voor beeldgeneratie op je pc