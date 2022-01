Amerikaanse telecomaanbieders stellen uitrol 5G toch uit

De Amerikaanse telecomoperators AT&T en Verizon Communications hebben toch besloten de uitrol van 5G in de C-bandfrequenties voorlopig uit te stellen. Eerder hadden beide telecomoperators nog aangekondigd dit niet te willen doen.

Beide telecomoperators hebben blijkbaar op het laatste moment bakzeil gehaald en het aanzetten van hun 5G-netwerken in de C-bandfrequenties uitgesteld. Volgens AT&T heeft het vrijwillig gereageerd op de oproep van de Amerikaanse minister van Transport Pete Buttigieg voor een uitstel van twee weken voor het lanceren van 5G-diensten in de C-bandfrequenties. Daarnaast is de telecomoperator ook van plan nog eens een half jaar de 5G-frequenties rondom vliegvelden uit te schakelen.

Verizon Communications reageerde ongeveer hetzelfde. Ook deze telecomoperator schort de lancering van zijn 5G-diensten in de C-bandfrequenties voorlopig twee weken op. Deze tijd moet volgens Verizon de nodige duidelijkheid brengen over hoe de uitrol in deze frequenties het beste en het meest veilig kan worden aangepakt.

Interferentie met luchtvaartelektronica

Het hele probleem tussen de Amerikaanse telecomoperators, het Amerikaanse ministerie van Transport en de FAA draait om de activatie van de 5G-netwerken in de Amerikaanse C-bandfrequenties. Vooral in de buurt van vliegvelden. Luchtvaartmaatschappijen zijn bang dat deze specifieke 5G-netwerken interfereren met vliegtuigelektronica, zoals op radiosignalen gebaseerde hoogtemeters. Dit zou tot veel vluchtvertragingen kunnen leiden.

Volgens de telecomoperators is dit niet het geval. Vooral wijzen zij daarbij naar soortgelijke 5G-uitrol in Europa. Daar bestaan geen klachten over eventuele interferentie in de buurt van vliegvelden. De telecomoperators wijzen erop dat de situatie in de VS weinig verschilt van de Europese situatie.

Reactie FAA

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is tevreden met de reacties van de telecomoperators. Het uitstel van twee weken maakt het volgens de FAA mogelijk om het mogelijke probleem rondom 5G en interferentie met luchtvaartelektronica op basis van radiosignalen op te lossen.

