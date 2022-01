Gemeente Almere zet bouw groot datacentercomplex in de ijskast

De komst van een datacenter van maximaal 200 hectare naar de gemeente Almere is voorlopig van de baan. De gemeente wil eerst meer duidelijkheid over het nationale beleid voor de bouw van datacenters dat het nieuwe kabinet heeft beloofd.

De gemeente Almere heeft blijkbaar lessen getrokken uit de recente rel rond de komst van het megadatacenter in de gemeente Zeewolde. De gemeente heeft eind december 2021 de geplande bouw van een groot datacenter in de ijskast gezet, meldt het Financieele Dagblad. Almere wil eerst meer duidelijkheid over het aangekondigde nationale beleid voor de vestiging van datacenters in Nederland dat het nieuwe kabinet heeft aangekondigd.

Het betreft de bouw van een groot datacenter van 150 tot 200 hectare in het gebied Oosterwold bij Almere. De onderhandelingen hierover zijn al drie jaar gaande en het complex moet plaats bieden aan meerdere datacenterbedrijven. Het gaat dus niet om de bouw van een megadatacenter voor één enkele partij, zoals Zeewolde van plan is. Voor de bouw is inmiddels overleg geweest met brancheorganisatie Dutch Datacenter Association en met energietransport-aanbieders Liander en Tennet voor het versterken van de stroomvoorziening voor het bewuste gebied.

Meer regie nodig van de overheid

De gemeente is tot de beslissing gekomen op basis van een rapport van adviesbureau Berenschot. Naar aanleiding hiervan constateren B&W dat nog verder onderzoek nodig is. Daarnaast is er ook ‘regie’ nodig van de provincie en de Rijksoverheid. Vanwege de plannen van het nieuwe kabinet om deze regie naar zich toe te halen, vindt B&W het raadzaam een pas op de plaats te maken. Ook geeft dit de gemeente Almere de tijd enkele andere controverses rondom de bouw van deze datacenterlocatie op te lossen.

Datacenterbouw in crisis

Het niet bouwen van de grote datacenterlocatie in Almere kan grote gevolgen hebben, zo schrijft het Financieele Dagblad. Vooral voor de ruimte die beschikbaar is voor het vestigen van grote datacenters in de regio Amsterdam vanwege de nabijheid van de AMS-IX. De enige andere zeer geschikte locatie is die bij Schiphol-Haarlemmermeer. Juist de gemeente Haarlemmermeer heeft een moratorium afgekondigd op de bouw van datacenters binnen de gemeentegrenzen. Flevoland is juist aangewezen als ‘overlooplocatie’ voor de vestiging van datacenters. De locatie ligt nog steeds dicht bij de AMS-IX en met wat aanpassingen kan het hoogspanningsnet ook voldoende stroom leveren.