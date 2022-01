Stopzetten kopernetwerk Proximus geeft Scarlet-klanten probleem

De uitrol van het glasvezelnetwerk van de Belgische telecomoperator Proximus heeft onbedoelde gevolgen voor klanten van dochterbedrijf Scarlet. Scarlet-klanten moeten door de uitfasering van het kopernetwerk in wijken waar Proximus glasvezel heeft aangelegd, op zoek naar een nieuwe aanbieder.

De Belgische telecomoperator Proximus is van plan vijf jaar nadat in een wijk glasvezel is aangelegd, het bestaande kopernetwerk met VDSL-technologie af te schakelen. Voor klanten van Scarlet, dat op dit moment zelf nog geen glasvezel aanbiedt, betekent het dat zij niet meer van hun VDSL-breedbandinternet gebruik kunnen maken. Zij moeten dan op zoek naar een nieuwe aanbieder.

Complexe situatie

Dat dit probleem door het moederbedrijf van Scarlet wordt veroorzaakt, maakt de hele situatie complex. Volgens Proximus werkt zijn dochterbedrijf al aan een glasvezelaanbod, maar is dit nog niet beschikbaar. Voor klanten die door het afschakelen van het kopernetwerk worden getroffen, komt de telecomoperator met een oplossing. Zij krijgen gedurende twee jaar een (sneller) glasvezelabonnement van Proximus voor de prijs van hun bestaande Scarlet-abonnement.

Toch zijn deze klanten niet helemaal uit de brand, aangezien zij na twee jaar wel de volle mep voor hun glasvezelabonnement moeten betalen. Alleen als zij na die twee jaar weer terug overstappen naar het inmiddels gerealiseerde glasvezelaanbod van Scarlet zijn ze op termijn goedkoper uit.

Ook Edpnet-klanten de klos

Niet alleen de klanten van Scarlet worden door het afschakelen van het kopernetwerk van Proximus getroffen. Ook klanten van aanbieder Edpnet zijn de klos. Deze aanbieder van zowel koper- als glasvezelbreedband gebruikt het koper- en glasvezelnetwerk van Proximus voor zijn diensten. VDSL-klanten van deze aanbieder kunnen bij afschakeling overstappen naar een duurder glasvezelabonnement en kunnen daarbij hun bestaande modem blijven gebruiken.

De eerste afschakeling van het kopernetwerk van Proximus vindt eind maart plaats in Brussel. Daarna volgen meer wijken in België, waaronder in Deurne.