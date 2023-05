Telecomprovider Proximus verweert zich met tien procedures tegen de geplande joint venture van rivaal Telenet en netbeheerder Fluvius. Volgens het Belgische bedrijf hebben de twee partijen meermaals de wet overtreden, meldt De Tijd.

De tien procedures betreffen vermeende onwettigheden gerelateerd aan overheidsopdrachten en regelgeving op EU- en Vlaams bestuursniveau. Het kan jaren duren voordat de Belgische Raad van State tot een besluit komt, wanneer Telenet en Fluvius al lang en breed officieel in zee moeten zijn gegaan.

Kietelen

De Tijd stelt zo zijn vraagtekens rondom deze gang van zaken. Het verwijst naar een bron die stelt dat het niet om een echt juridisch offensief tegen de alliantie gaat. “Mocht het een echt offensief zijn, dan zou Proximus schorsingsverzoeken hebben ingediend of voorlopige maatregelen vragen aan een rechtbank. Het is eerder wat kietelen.”

De joint venture loopt al jaren tegen allerlei vertragingen aan. Momenteel buigen EU-autoriteiten zich over de samenwerking. Telenet heeft zich al bij de Raad van State gemeld om tussenbeide te komen, hoewel het er niet bang voor is dat de plannen voor samenwerking met Fluvius in gevaar zouden komen.

Ook op de Nederlandse markt vinden joint ventures plaats die de verspreiding van glasvezel moeten versnellen. Zo sloegen KPN en pensioenfonds APG de handen ineen met Glaspoort. Onlangs nam het GlasDraad voor de helft over.