Proximus maakt met zijn laatste kwartaalcijfers bekend ondertussen een kwart van de Belgische huishoudens en bedrijven te hebben voorzien van een glasvezerlverbinding. Het bedrijf zegt voor te liggen op schema.

Proximus publiceerde deze ochtend de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2023. Het bedrijf zegt sterke commerciële resultaten neer te hebben gezet op de thuismarkten. Tegelijk geeft de telecomprovider inzicht in de uitrol van het glasvezelnetwerk in België. Een dekkingsgraad van 25 procent van de bevolking van België werd eind juni 2023 gerealiseerd.

Realiteit beter dan planning

In 2021 begon Proximus aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Vlaanderen. De telecomprovider zette voorop binnen de zeven jaar anderhalf miljoen Vlaamse gezinnen ‘fiberklaar’ te maken. Het bedrijf draagt ook de verantwoordelijkheid om Wallonië te voorzien van een verbinding, maar daar kon de aanleg pas eind 2022 van start gaan.

Ondertussen zijn er al ongeveer anderhalf miljoen woningen en bedrijven aangesloten op het fibernetwerk. Volgens Guillaume Boutin, CEO van de Proximus Groep, loopt de uitrol dan ook beter dan verwacht: “Proximus loopt enkele jaren voorop met de uitrol van de multigig-fibertechnologie en onderscheidt zich van zijn concurrenten door de snelste internetverbindingen te leveren die beschikbaar zijn.”

10 Gbps-fiber zorgt voor nieuwe klanten

In april kondigde de telecomprovider aan 10 Gbps-fiber beschikbaar te maken in heel België vanaf juli. Volgens de CEO zorgde ook die actie voor het succes van de uitrol. “Waardoor er in het tweede kwartaal 34.000 extra actieve fiberklanten zijn bijgekomen”, klinkt het.

Door die snelheden kan het de strijd aangaan met snelheidsconcurrent Telenet. Telenet heeft nog maar pas een samenwerking met Fluvius kunnen tekenen voor de uitrol van een eigen glasvezelnetwerk in België.

Lees ook: Glasvezel-overeenkomst Fluvius en Telenet krijgt naam Wyre