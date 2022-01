Lenovo lanceert TruScale High Performance Computing as a Service

Lenovo introduceert TruScale High Performance Computing as a Service (HPCaaS). De leverancier biedt hiermee high-performance computing power op abonnementsbasis.

Met de introductie van TruScale HPCaaS waagt Lenovo zich aan een nieuwe markt. De organisatie belooft een vaste prijs voor high-performance computing power. Lenovo beheert de HPC clusters die in de computing power voorzien. Een drastisch verschil van Lenovo’s bestaande HPC-diensten, waarbij supercomputers op de locaties van klanten worden geïnstalleerd. De onderhoudskosten van HPCaaS zijn lager, beheer wordt ontzorgd en de aanvankelijke investering is minimaal.

Gedeeltelijk on-premises

Lenovo installeert drivers in het datacenter van een klant, waarna computing power on-demand wordt geleverd. De keuze om workloads on-premises te managen is bewust. Zo hoopt Lenovo een extra veiligheidslaag te bieden. Job scripts (verzoeken aan clusters om computing power te leveren) worden op locatie aangemaakt en verzonden. Tijdens het proces is er geen mogelijkheid om de scripts van buitenaf te beïnvloeden.

Felle strategie

Lenovo is vastberaden om zichzelf als infrastructuurdienstverlener op de kaart te zetten. Eind 2021 deelde SVP and President Vladimir Rozanovich van Lenovo plannen die de marktwaarde van de organisatie met tientallen miljarden euro’s moeten gaan verhogen. De introductie van TruScale HPCaaS is ambitieus — en dat is precies de bedoeling.

