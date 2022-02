AMD neemt Xilinx definitief over

AMD heeft aangekondigd dat de voorgenomen overname van Xilinx op 14 februari definitief zijn beslag krijgt. Alle noodzakelijke autoriteiten en toezichthouders hebben inmiddels groen licht gegeven voor de overname.

Nu de overname definitief is, krijgt de chipfabrikant een specialist op het gebied van FPGA’s en ASIC’s in handen. Deze processors worden vooral gebruikt in industriële applicaties, maar vormen ook onderdeel van datacenterinfrastructuren.

Expansie in andere markten

De aankoop van Xilinx helpt de chipfabrikant met expansie in markten waarin het nog niet actief is. Ook stelt de technologie van de specialistische chipfabrikant AMD in staat types processors te maken die het op dit moment nog niet fabriceert.

Concurrentie met Intel

Verder geeft de overname AMD nu meer concurrentiemogelijkheden met Intel. Intel maakt, via de overname van Altera, al langere tijd FPGA’s. Met Xilinx kan de chipfabrikant nu meer de concurrentie aangaan.

