Megaovername Xilinx door AMD stap dichterbij na Chinese goedkeuring

De Chinese mededingingstoezichthouder heeft de overname van Xilinx door AMD onder voorwaarden goedgekeurd. De datacenter-processors moeten wel interoperabel zijn met Chinese producten. De goedkeuring brengt de definitieve overname een stap dichterbij.

Eind 2020 kondigde AMD aan Xilinx voor een bedrag van ruim 31 miljard euro (35 miljard dollar) te willen overnemen. Door deze overname voert de processorgigant zijn concurrentie met Intel verder op.

Specifieke voorwaarden Chinese toezichthouder

Aan de goedkeuring heeft de Chinese toezichthouder wel voorwaarden gesteld. Zo mogen klanten niet verplicht worden producten van beide fabrikanten te kopen om ze te laten werken. Het moet mogelijk blijven de producten apart te kopen en deze moeten ook apart blijven werken. Daarnaast moet de flexibiliteit en programmeerbaarheid van de Xilinx FPGA’s worden gegarandeerd en moeten de ontwerpen compatibel zijn met op Arm gebaseerde processors.

Verder moet AMD ervoor zorgen dat de aan China verkochte GPU’s en FPGA’s interoperabel zijn met de producten van Chinese fabrikanten. Juist deze voorwaarde is interessant, aangezien hiermee min of meer wordt verzekerd dat Chinese techbedrijven toegang blijven hebben tot de technologie van de Amerikaanse fabrikanten. Zeker nu nog steeds veel restricties gelden voor het leveren van Amerikaanse technologie aan Chinese bedrijven.

AMD nog niet helemaal klaar

Een kleine tegenslag is wel dat de deal de komende weken nog niet definitief kan worden beklonken. Officieel moest AMD binnen een bepaalde termijn de definitieve goedkeuring rond krijgen bij de verantwoordelijke Amerikaanse autoriteiten. Deze termijn liep op 10 januari van dit jaar af, terwijl de Chinese goedkeuring pas op 27 januari bekend werd. AMD moet nu een ‘afkoelperiode’ tot 9 februari inlassen voordat het de deal kan afsluiten. AMD zal er wel in slagen de overname zoals eerder gepland in het eerste kwartaal van 2022 te voltooien.

Tip: AMD neemt chipontwerper Xilinx over