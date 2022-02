Proximus wordt grote speler op de Belgische glasvezelmarkt

Proximus is een grote speler op de Belgische glasvezelmarkt voor consumenten en bedrijven geworden. In het afgelopen kwartaal was ongeveer 14 procent van de Belgische huizen en bedrijven op het netwerk aangesloten. Dit blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal en heel 2021.

Het Belgische telecomconcern Proximus Group noteerde in 2021 een omzet van 5,58 miljard euro. In het vierde kwartaal van vorig jaar lag die omzet op 1,44 miljard euro. De jaaromzet groeide ten opzichte van 2020 met 1,8 procent. De totale winst kwam in 2021 op 445 miljoen euro uit. In het vierde kwartaal was de winst 87 miljoen euro. De winst viel in beide gevallen tegen ten opzichte van 2020, beide met een daling van 23 procent.

Grote glasvezelspeler

In zijn cijfers over heel 2021 en de cijfers over Q4 2021 geeft het Belgische telecomconcern aan dat het een grote speler is op de Belgische glasvezelmarkt. Ongeveer 14 procent van het totaal aantal Belgische huizen en bedrijven, in totaal 813.000 panden, is nu op het eigen glasvezelnetwerk aangesloten. In totaal 123.000 consumenten nemen daadwerkelijk glasvezel af.

In Q4 2021 werden in totaal 126.000 gebouwen verglaasd. Volgens Proximus moeten dit er nog veel meer worden. Vanaf dit jaar moet jaarlijks tien procent van alle Belgische woningen en bedrijven aan het eigen glasvezelnetwerk worden gekoppeld. Tegen 2025 moet het totaal uitkomen op 2,4 miljoen huizen en bedrijven. Ook kwamen er in het laatste kwartaal van vorig jaar 19.000 nieuwe glasvezelklanten bij.

Vaste en mobiele diensten

Uit de jaarcijfers en de laatste kwartaalcijfers blijkt ook dat vaste diensten het goed doen bij het Belgische telecomconcern. In totaal heeft Proximus 2,18 vaste internetklanten, 1,72 miljoen klanten met een televisieabonnement en 2 miljoen klanten met een vast telefoonabonnement. Het aantal klanten dat een gecombineerd pakket voor vaste diensten heeft, is 1,19 miljoen. Dit laatste is wel 6,1 procent lager dan in 2020.

Verder scoort Proximus ook op mobiel gebied uitstekend. De mobiele tak van het telecomconcern kreeg 53.000 nieuwe abonnees naar een totaal van 4,65 miljoen. Dit is een toename van 9,1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook op het gebied van prepaid doet de telecomoperator het goed. In totaal zijn er nu 689.000 prepaidgebruikers op het Proximus-netwerk. Wel werd hier een daling van 20.000 gebruikers genoteerd, maar de aanwas was voldoende om het aantal prepaidgebruikers met 11,6 procent te doen toenemen.