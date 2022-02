HPE en Qualcomm breiden 5G-samenwerking uit

HPE en Qualcomm hebben hun samenwerking voor het leveren van gevirtualiseerde en op Open RAN-gebaseerde 5G-oplossingen verder uitgebreid. De Qualcomm X100 5G RAN acceleratorkaart en een HPE ProLiant-server vormen de basis.

De Qualcomm X100 5G RAN acceleratorkaart moet betere mogelijkheden bieden voor cloudgebaseerde, gevirtualiseerde, goedkopere, energiezuinige en prestatieverhogende 5G-oplossingen voor telecomoperators. Vooral voor het ondersteunen van een hoge capaciteit en lage latency voor workloads die van de connectiviteit van deze netwerken gebruikmaken.

De acceleratorkaart vormt de basis van een reeks nieuwe 5G hard- en software die de techgiganten de komende jaren gezamenlijk willen uitbrengen. Een eerste oplossing die hiervoor nu wordt uitgebracht is een volledig geoptimaliseerde en gevirtualiseerde vDU. Deze oplossing verzorgt zowel de basedband processing als de diverse benodigde (radio)functionaliteit in 5G-trajecten.

Qualcomm 5G DU X100 Accelerator Card

Binnen de oplossing ondersteunt de 5G DU X100 Accelerator Card van Qualcomm 5G-frequenties in het sub-6GHz-spectrum en mmWave-spectrum. Dit maakt de uitrol van 5G op basis van Open RAN-technologie en ondersteuning van 5G NR layer-1 High processing eenvoudiger. Met de acceleratorkaart wordt onder meer rekenkracht vretende 5G-basebandverwerking geoffload van de host CPU.

Speciaal HPE ProLiant DL110 serverrack

Het andere onderdeel van de nu uitgebrachte oplossing is de HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus Telco Server. Deze servertoepassing voor telecomoperators is gebaseerd op een derde generatie Intel Xeon Scalable-processor met tot 1 TB aan geheugen. De server ondersteunt maximaal vier acceleratorkaarten. Deze kaarten zorgen onder meer voor een laag energieverbruik, ondersteuning van 5G mid-band- en grootschalige MIMO-implementaties.

Verder bestaat de server uit een 1U-rack dat speciaal voor telecomtoepassingen is ontworpen. Het rack is daarmee geschikt voor edge computingtoepassingen en kan ook in de meest extreme condities opereren.