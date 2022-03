Google bouwt een onderzeekabel om Afrika en Europa te verbinden. De internetkabel begint in Kaapstad, eindigt in Lissabon en kwam onlangs in Togo aan. Ongeveer de helft van de afstand is overbrugd.

De kabel, genaamd Equiano, legt Google’s eerste glasvezelverbinding tussen Afrika en Europa. Volgens de organisatie verbindt het project miljoenen mensen in beide continenten. “In de komende vijf jaar komen er 300 miljoen mensen in Afrika online”, deelt een woordvoerder. Onlangs bereikte Google de hoofdstad van Togo, een land tussen Ghana en Benin.

Het project is veelbelovend voor Togo, waar 74 procent van de bevolking geen internettoegang heeft (bron: DataReportal). Volgens Google levert het project 20 keer meer internetcapaciteit in de regio. “We verwachten dat de kabel de internetsnelheden van Togo tegen 2025 verdubbelt van 10 Mbps naar 21 Mbps”, voegt Google toe.

Naar verwachting dalen de internetprijzen in dezelfde periode met 14 procent. Volgens Google stimuleert het project de digitale economie. Economische groei moet tot 37.000 nieuwe banen gaan leiden.

