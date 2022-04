Intel wil meer inzetten op AI en neemt hiervoor Granulate Cloud Solutions over. Met de technologie kunnen bedrijven de verwerkingssnelheid van hun applicaties opschalen en de infrastructuurkosten beperken.

Het softwareplatform van Granulate Cloud Solutions biedt mogelijkheden voor het weghalen van vertragingen in het toewijzen van hardwaregebaseerde infrastructuurbronnen aan applicatie. Hiermee kunnen bedrijven hun infrastructuur optimaliseren voor het zo efficiënt mogelijk draaien van applicaties en de onderliggende workloads.

AI-technologie

De op AI gebaseerde technologie van Granulate Cloud Solutions helpt eventuele vertragingen in de toewijzingsprocesssen over te slaan, waardoor de snelheid toeneemt. Op deze manier kunnen de applicaties hun workloads 40 procent sneller verwerken, zo stelt de startup. Uitenindelijk zouden bedrijven tot 60 procent op hun cloudinfrastructuur besparen.

De software gebruikt hiervoor machine learning-algoritmes die evalueren hoe applicaties de hardwarebronnen in datacenters of cloudomgevingen gebruiken. Op basis van de informatie voeren de algoritmes analyses uit voor het zoeken van manieren voor het verbeteren van de snelheidsprestaties.

Integratie in Intel-portfolio

Intel en Granulate Cloud Solutions werken al langere tijd samen. Vorig jaar werkten de bedrijven aan het optimaliseren van servers die op Intel Xeon-processors draaien. Intel is van plan de optimalisatiesoftware in zijn eigen portfolio te integreren, onder meer in het datacenterportfolio. Ook moet de overname Intel meer mogelijkheden geven zijn portfolio in de AI-markt verder uit te breiden.

Verdere details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Volgens bronnen van TechCrunch gaat het echter om een overnamebedrag van rond de 650 miljoen dollar (588 miljoen euro).

