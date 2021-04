Intel breidt datacenterportfolio Xeon Scalable uit

Intel heeft tijdens een mediabriefing de plannen voor zijn datacenterportfolio onthuld. De chipgigant komt met een aantal nieuwe producten voor zijn 3rd Gen Xeon Scalable-platform. In dit artikel zetten we ze wat verder uiteen.

Bij de presentatie van de nieuwe richting wijst Intel ook op de stappen die al zijn gezet. In 2017 kwam het met de eerste generatie Xeon Scalable-processors. Sindsdien zijn er naar eigen zeggen meer dan 50 miljoen Xeon Scalable-processors geleverd. Het portfolio staat centraal in de Intel-datacenterstrategie en staat aan de basis van veel IT-omgevingen. “Klanten hebben meer nodig dan alleen een CPU voor het managen van een key workloads en cloud workloads”, legt Intel uit.

Processors spelen hierin een grote rol. Intel heeft de chips dan ook op maat gemaakt voor de cloud, high-performance computing, 5G en edge computing. In deze omgevingen draaien enterprise organisaties veel workloads. Belangrijke eigenschappen van de chips die Intel noemt: sterke ingebouwde beveiliging (waaronder geheugenencryptie) en het gebruik van AI voor goede prestaties bij deep learning-taken.

Naast het leveren van deze server CPU’s bestaat het portfolio ook uit andere oplossing, die zich onder meer richten op memory en ethernet.

Agilex FPGA-familie

Zo wordt het datacenterportfolio uitgebreid met de Agilex FPGA-familie. Deze Field Programmable Gate Array is eigenlijk een herprogrammeerbare chip waarmee Intel in wil spelen op de data-explosie. Volgens het bedrijf is er namelijk behoefte aan flexibiliteit in de producten die de data verwerken en opslaan. De markt vraagt om aanpasbaarheid, zowel in het datacenter, als in het netwerk en aan de rand van het netwerk. De architectuur kan volgens cijfers van Intel tot 45 procent hogere performance leveren en gebruikt zo’n 40 procent minder energie. In onderstaande tabel wordt ingegaan op de belangrijkste eigenschappen.

Memory

Daarnaast haalt Intel ook recente memory-producten aan. Dat zijn de volgende:

Optane Persistent Memory 200 Series: kent 32 procent hogere memory bandwidth dan zijn voorganger en maximaal 8 TB memory per socket zodat grote datasets snel geanalyseerd worden. Speciale technologie moet daarnaast de prestaties van apps die persistent memory gebruiken verbeteren, door ‘cache flushes’ te elimineren.

Optane SSD P5800X: biedt in vergelijking met SSD D7-P5600 NAND 13 keer lagere latency en 26 keer meer IOPS/GB. Optane SSD’s moeten ook response van onder meer VDI, HCI en databases versnellen.

SSD D5-P5316: moet onder meer uitblinken in toegang tot grote datasets in CDN, HCI, big data, AI, HPC en Cloud Elastic Storage. Ook moet het lagere latency bieden in vergelijking met voorgaande producten.

Op zijn website gaat Intel verder in op de specificaties van de producten.

Ethernet netwerkadapter

Tot slot wordt het datacenterportfolio uitgebreid met de Ethernet 800 Series Network Adapters. Dit product prioriteert applicatieverkeer om de gewenste prestaties te leveren voor workloads met hoge prioriteit. Ook kan het geprogrammeerd worden om ‘frame classificatie toe te passen voor geavanceerde en eigen protocols’, aldus Intel. De adapter richt zich op high-performance workloads zoals vRAN en content delivery networks. Op onderstaande afbeelding toont Intel cijfers van de adapter.

