Dat stellen marktonderzoekers van Gartner. Samsung is daarmee marktleider. De Zuid-Koreaanse fabrikant had in het afgelopen jaar een marktaandeel van 12,3 procent, tegenover 12,2 procent van Intel. In 2021 verkocht Samsung 28 procent meer chips voor een totaal omzet van 73,2 miljard dollar (67,74 miljard euro).

Intel zag de chipverkoop met 0,3 procent dalen, naar een omzet van 72,5 miljard dollar (67 miljard euro). Chinese chipfabrikanten verdwenen uit de top 10 van grootste producenten.

Flinke omzetgroei

Volgens de onderzoekers van Gartner blijft de omzet uit chips flink groeien. Vooral vanwege het enorme tekort dat aanhoudt. In 2021 steeg de totale omzet uit chips met 26 procent naar een totaal van 595 miljard dollar (bijna 551 miljard euro).

Het chiptekort, dat al drie jaar duurt, zal de komende tijd naar verwachting aanhouden. Hoe lang precies is onbekend. Volgens de experts duurt deze nog wel even en is daarvoor een zeer strakke productiecapaciteit beschikbaar.

Geheugenchips meest verkocht

De meeste chips die in 2021 werden verkocht, waren geheugenchips. Vooral door het hybride werken en flinke serveruitbreidingen voor public cloudomgevingen waren ze flink in trek. Het marktaandeel van geheugenchips steeg naar 28 procent. Andere populaire chips waren draadloze chips. Het aandeel van speciale 5G-chips verdubbelde zelfs in 2021. De sterkste stijging werd genoteerd in het automotive chipsegment.

