Google heeft zijn datacenter in het Belgische Saint-Ghislain een accupark operationeel gemaakt. Het accupark moet voor de reservestroom voor het datacenter zorgen en daarmee traditionele op diesel gestookte generatoren voor datacenters vervangen.

De techgigant heeft de ontwikkeling van dit accupark al in 2020 aangekondigd en is onlangs getest en opgeleverd. Het gerealiseerde accupark bij het datacenter in de gemeente Saint-Ghislain is gebaseerd op nieuwe batterijtechnologie. Deze technologie zou schaalbaar zijn en daardoor ook toepasbaar voor andere Google-datacenters in de wereld.

Stroom krijgen de accu’s onder meer van een zonnepanelenpark naast het datacenter. In het park staan volgens de techgigant 10.665 zonnepanelen die in totaal 2,9GWh stroom kunnen opwekken. Wanneer het accupark niet wordt gebruikt, levert het stroom terug aan het Belgische stroomnetwerk. De totale capaciteit van het accupark maakt Google niet bekend.

Vervangen dieselgeneratoren

Doel van het accupark is het vervangen van de traditionele op diesel gestookte generatoren die in noodgevallen de stroomvoorziening voor het datacenter moeten voorzien. Hiermee wil Google een stap zetten in zijn streven naar het exploiteren van volledig CO2-uitstoot neutrale datacenters tegen 2030. Het Belgische datacenter in Saint-Ghislain is ook het eerste datacenter ter wereld dat niet-mechanische koelelementen gebruikt.

Overige milieuvriendelijke energie-initiatieven

De aanleg van het accupark is onderdeel van een wereldwijd initiatief van Google voor meer milieuvriendelijke energievoorziening voor datacenters. Ook ontwikkelt de techgigant nu windmolenparken in onder meer Finland en Chili, zonnepanelenweides in Denemarken en is bezig met een geothermisch project in de Verenigde Staten.

