Volgens marktonderzoeker Susquehanna daalde de retailprijs van videokaarten in het afgelopen kwartaal met 36 procent. Reuters speculeert dat het einde van het chiptekort in zicht is.

De cijfers van Susquehanna komen overeen met 3DCenter.org, een marktonderzoeker die in maart liet weten dat de gemiddelde prijs van videokaarten (GPU) daalde met 25 procent. Het eerstvorige dieptepunt was 2020, vlak voordat de wereldwijde supply chain werd geraakt door COVID-19. GPU-fabrikanten kampen in de afgelopen twee jaar met een onderdelentekort. De vraag groeide harder dan het aanbod, waardoor de prijs geleidelijk steeg.

Het nieuwe dieptepunt heeft meerdere verklaringen. Een aantal factoren zetten de wereldwijde vraag naar videokaarten onder druk, waardoor de prijs zakt. Grote Chinese steden zijn op slot, wat de koopkracht van inwoners vermindert. De Russische markt is onbegaanbaar sinds de sancties voor de aanval op Oekraïne. Inflatie helpt niet mee, want de meeste videokaarten zijn een luxeproduct.

Bovendien hangt de vraag naar videokaarten samen met de vraag naar crypto mining. Videokaarten zijn geliefd onder miners. Ethereum, een van de grootste munten, maakte aan het begin van dit jaar een wijziging bekend die de kostenefficiëntie van videokaarten terugdringt.

Van chiptekort naar overschot

De prijsdaling zegt meer over de vraag naar videokaarten dan het aanbod van chips. Toch zijn de twee verbonden. Reuters speculeert dat de prijsdaling wijst op het einde van het chiptekort.

Daalt de vraag naar videokaarten, dan daalt de vraag naar chips, en zakt de prijs mee. Fabrikanten van videokaarten kunnen reageren door chiporders te annuleren en productie te remmen. In dat geval moeten chipfabrikanten prijzen verminderen om te blijven concurreren. Dezelfde fabrikanten bouwen op dit moment nieuwe fabrieken om het tekort op de lange termijn op te vangen, waardoor de prijs van chips op de lange termijn fors kan dalen.

Marktonderzoeker TechInsights vermoedt dat het chiptekort binnenkort omdraait. “We zien een overschot aankomen”, zei analyst Dan Hutcheson. “Fabrikanten verwachtten dat het tekort tot 2023 of 2024 zou aanhouden en investeren fors in nieuwe fabrieken.”