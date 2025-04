Einde in zicht voor GPT-4.5 via API

OpenAI is van plan om GPT-4.5, het grootste AI-model dat het ooit heeft uitgebracht, geleidelijk uit te faseren uit zijn API.

OpenAI meldde maandag dat het binnenkort de beschikbaarheid van GPT-4.5 via de API zal beëindigen. Dat is opmerkelijk snel. GPT-4.5 werd immers pas eind februari gelanceerd. Ontwikkelaars hebben tot 14 juli toegang tot GPT-4.5 via de API van OpenAI. Daarna moeten zij overstappen op een ander AI-model uit het inmiddels brede aanbod van het bedrijf. OpenAI positioneert GPT-4.1, dat maandag werd aangekondigd, als de aanbevolen vervanger.

Bij de introductie van GPT-4.1 maakte OpenAI al duidelijk dat GPT-5.0 niet de logische opvolger van GPT-4.5 zou zijn. Onduidelijk is wanneer GPT-5.0 klaar is. OpenAI richt zich nu eerst op o3, o4-mini, o4-mini-high en GPT-4.1, inclusief de nano- en mini-varianten, meldde Techzine al eerder.

GPT-4.1 biedt, zo stelt een woordvoerder van OpenAI in een e-mail aan TechCrunch, vergelijkbare of zelfs betere prestaties dan GPT-4.5 op belangrijke gebieden, en dat tegen aanzienlijk lagere kosten. Hij voegt eraan toe dat OpenAI GPT-4.5 uitfaseert om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van toekomstige modellen.

Ter verduidelijking: GPT-4.5 verdwijnt niet uit ChatGPT, waar het beschikbaar blijft in onderzoeksvoorvertoning voor betalende klanten. OpenAI stopt alleen de toegang tot GPT-4.5 via de API.

Geen grensverleggend niveau

GPT-4.5, met de codenaam Orion, werd getraind met meer rekenkracht en data dan enige eerdere release van OpenAI. Het model presteert weliswaar beter dan zijn voorganger GPT-4o op gebieden zoals schrijven en overtuigingskracht, maar ondanks de schaal haalt GPT-4.5 op meerdere industriestandaards niet een grensverleggend niveau, stelt TechCrunch.

GPT-4.5 is bovendien erg duur in gebruik, geeft OpenAI toe. En wel zo duur dat het bedrijf in februari al aangaf te overwegen of het model op lange termijn via de API beschikbaar zou blijven. De prijsstelling weerspiegelt dit. GPT-4.5 kost $75 per miljoen inputtokens (ongeveer 750.000 woorden) en $150 per miljoen outputtokens, waarmee het een van de duurste modellen van OpenAI is.