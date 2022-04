KPN heeft in het eerste kwartaal van 2022 zijn omzet en winst zien toenemen. De grote marktsegmenten mkb, consumenten en wholesale laten alle drie goede resultaten zien. Ook de uitrol van glasvezel vlot.

Uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat KPN niet veel last heeft van de economische omstandigheden. In de eerste drie maanden boekte de telecomoperator een winst van 1,1 miljard euro. Dit was 1 procent meer dan in dezelfde periode van 2021. De operationele winst kwam uit op 291 miljoen euro, 24 procent meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal van dit jaar 206 miljoen euro.

De gunstige cijfers laten zien dat KPN het hoofd weet te bieden aan de sterk oplopende inflatie. De hoge energieprijzen worden daarnaast gecompenseerd door lagere personeelskosten en de hogere omzet. De lagere personeelskosten zijn het gevolg van de steeds digitaler wordende dienstverlening aan klanten, waardoor langzaam aan minder medewerkers nodig zijn.

Mkb en consumentensector presteren beter

Volgens CEO Joost Farwerck blijft de omzet uit de dienstverlening aan het mkb het goed doen. Hierdoor verwacht de telecomoperator de totale omzet uit de zakelijke dienstverlening aan het einde van dit jaar te kunnen stabiliseren. De zakelijke markt is al jarenlang een zorgenkindje voor KPN.

In het consumentensegment wordt ook groei gerealiseerd. Dit door de combinatie van glasvezeldiensten en het bestaande aanbod van vaste en mobiele diensten. Voor deze laatste diensten groeit de omzet uit mobiel en stabiliseren zich de inkomsten uit vaste diensten. De uitrol van het glasvezelnetwerk blijft op stoom, waardoor het de telecomoperator lukt klanten vast te houden en voor snellere internetdiensten te laten betalen.

Open netwerkstrategie

Ook de wholesale-markt zit in de plus. Zeker nadat de telecomoperator onlangs aankondigde het aanbod voor wholesale glasvezeldiensten te verbeteren. Dit verbetert ook het -al dan niet gedwongen- open netwerkbeleid van KPN. Door het verbeterede aanbod van wholesale-glasvezeldiensten zegt de telecomoperator nu toegang tot supersnel internet te garanderen tegen toegankelijke prijzen. Hiermee wordt voor langere termijn zekerheid voor zowel KPN zelfs als andere marktpartijen gegarandeerd.

