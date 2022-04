KPN gaat de toegangstarieven voor andere internetaanbieders tot zijn glasvezelnetwerk verlagen. De telecomprovider wil hiermee eventueel ingrijpen van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) vermijden.

In het voorstel aan de ACM geeft de telecomoperator aan dat supersnel en stabiel internet voor iedereen in Nederland belangrijk is. Daarom wil KPN dat zijn glasvezelnetwerk en het glasvezelnetwerk dat nu binnen de joint-venture Glaspoort wordt aangelegd, beschikbaar is voor iedere aanbieder die de internetdiensten kan leveren.

Acht jaar lang lagere tarieven

In het nu gepubliceerde voorstel geeft de telecomoperator aan dat het de komende acht jaar lagere tarieven voor toegang wil berekenen, wel met aanpassingen aan de consumentenprijsindex. KPN zelf en alle andere marktpartijen krijgen hierdoor meer zekerheid op de langere termijn. Ook blijft het uitrolschema van glasvezel in Nederland zo op stoom.

KPN gaat voor toegang tot zijn bestaande glasvezelnetwerken met een bereik van ongeveer 3 miljoen adressen nu één landelijk standaardtarief berekenen. Hierdoor daalt de zogenoemde ODF-lijnprijs, directe lijnen tussen huizen en de centrale, voor andere aanbieders met ruim 10 procent van 18,56 euro naar euro 16,56 euro per aansluiting. Dit tarief geldt voor alle bestaande glasvezelnetwerken en de netwerken die in de toekomst worden uitgerold.

Ook de tarieven voor de PON-lijnen, de glasvezellijn die door meerdere adressen wordt gedeeld, gaan tussen de 10 en 30 procent naar beneden. Dit afhankelijk van de schaal van de afnemer en de gekozen snelheid. Het gaat hierbij om ontbundelde toegang, waarbij de aanbieder zelf kan bepalen welke dienst via de glasvezelaansluiting wordt geleverd. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 200.000 van dit soort aansluitingen.

Reactie ACM

Telecomtoezichthouder ACM reageert positief op het voorstel van de telecomoperator. Volgens de toezichthouder is dit een ‘betekenisvolle’ stap voor de Nederlandse telecommarkt. De ACM doet al enige tijd onderzoek naar de toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN en van Glaspoort.

De toezichthouder vraagt zich daarbij af of beide partijen op hun glasvezelnetwerken wel voldoende concurrentie mogelijk maken. Dit in het kader van de Mededingingswet. ACM had beide partijen al gewaarschuwd dat het eventueel problemen kan opleveren, met ingrijpen van de toezichthouder tot gevolg.

ACM is nu bereid het voorstel van de telecomoperator in overweging te nemen en deze ook bindend te verklaren. Wel moet de toezichthouder de komende tijd nader onderzoek doen. Het huidig onderzoek naar deze markttoegang zal tot het moment van beslissing worden voortgezet.

Tip: ACM wil toegang tot vaste netwerk van KPN opnieuw reguleren