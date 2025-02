Elastic boekt sterke resultaten en zet in op AI-revolutie

Elastic boekte een omzet van $382,1 miljoen en een winst van 63 cent per aandeel. Dat is ruim boven de verwachtingen. De cloudomzet steeg met 26%, en het aandeel sprong 14% omhoog. Het bedrijf zet in op AI-innovatie en verdere groei.

Enterprise search-technologiebedrijf Elastic rapporteerde een winst van 63 cent per aandeel. Dit is exclusief bepaalde kosten zoals aandelencompensatie, waarmee het de consensusverwachting van analisten van 47 cent ruimschoots overtrof. De omzet groeide met 17% tot $382,1 miljoen, ruim boven de voorspelde $368,3 miljoen van Wall Street. De groei van Elastic was zelfs nog sterker op het gebied van cloudomzet, die met 26% steeg ten opzichte van vorig jaar, tot $180 miljoen.

Als gevolg hiervan schoot het aandeel met meer dan 14% omhoog in de handel na sluitingstijd, waarmee het een eerdere daling van 2% volledig uitwiste. Beleggers namen zelfs het nettoverlies van $17 miljoen in het kwartaal voor lief, vergeleken met een nettowinst van $176,1 miljoen een jaar geleden.

Elastics CEO Ash Kulkarni zei dat het bedrijf de verwachtingen op alle belangrijke omzet- en winstindicatoren heeft overtroffen. Volgens hem weerspiegelen de resultaten de voortdurende groei van het bedrijf. Het succes zou te danken zijn aan sterke verkoopprestaties, aanhoudende marktvraag naar de producten en het hoge tempo van innovatie.

Het bedrijf is de ontwikkelaar van een enterprise-grade zoekplatform, gebaseerd op de open-source tool Elasticsearch. Dit wordt door bedrijven gebruikt om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data in real-time op te slaan, doorzoeken en analyseren. Het platform is essentieel voor ondernemingen die complexe zoekfunctionaliteiten nodig hebben.

Daarnaast biedt Elastic ook tools voor applicatie-observatie en dreigingsdetectie, waardoor organisaties hun applicaties en netwerken beter kunnen visualiseren en monitoren.

Speciale tool voor LLM’s

In de afgelopen maanden heeft Elastic zich gepositioneerd als een belangrijke speler in de enterprise AI-revolutie. Het bedrijf beweert dat zijn platform ideaal is voor grote taalmodellen (LLM’s) en hen helpt om enorme hoeveelheden informatie te doorzoeken en nauwkeurigere, betrouwbaardere en actuele antwoorden te leveren.

Elastic ontwikkelde zelfs een gespecialiseerde tool voor LLM’s, genaamd Elastic Search AI Lake. Die oplossing koppelt de opslag en rekenkracht los van elkaar. Dit maakt het mogelijk om zoekopdrachten op veel grotere hoeveelheden data op te schalen met snelle queryprestaties, zowel voor traditionele gestructureerde data als voor ongestructureerde informatie in vectorvorm. Volgens Kulkarni trekt dit product veel belangstelling.

Elastic verwacht verdere groei

Het bedrijf verwacht dat de sterke prestaties zich zullen voortzetten. Voor het lopende kwartaal voorziet Elastic een omzet tussen de $379 miljoen en $381 miljoen, wat een groei van ongeveer 13% betekent en ruim boven de marktverwachting van $374,2 miljoen ligt.

Daarnaast kondigde Elastic aan dat het Navam Welihinda, voormalig executive bij Grammarly en HashiCorp aanstelde als nieuwe CFO. Het bedrijf roemde zijn ervaring bij het opschalen van de beursgang van HashiCorp en zijn kennis van het genereren van inkomsten uit open-sourceproducten.