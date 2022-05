Red Hat en Accenture gaan meer samenwerken aan het ontwikkelen van hybrid cloud-oplossingen en -toepassingen. Hiermee willen beide techgiganten bedrijven helpen hun weg te vinden in de wereld van hybrid- en multicloud.

Door meer samen te werken verwachten Red Hat en Accenture nog meer bedrijven te kunnen helpen met de innovatieve mogelijkheden die hybrid cloud brengt. Dit betekent dat beide specialisten nieuwe oplossingen en toepassingen gaan ontwikkelen die bedrijven helpen hun weg te vinden, strategie te bepalen en innovatie te versnellen. Uiteindelijk moeten bedrijven meer waarde uit deze trajecten kunnen halen.

De uitgebreide samenwerking tussen beide partijen bestaat uit een combinatie van het Accenture Cloud First-portfolio en de mogelijkheden van container orchestration-platform Red Hat OpenShift. Dit stelt bedrijven in staat zich beter voor te bereiden op een volledige overstap naar de cloud en geeft hiervoor veel mogelijkheden, van public en private cloudomgevingen tot edge computing. Dit alles in combinatie met de juiste networkingopties en de beste zero-trust securityfunctionaliteit. Ook worden hierbij andere (private) cloudgerelateerde zaken als compliance voor wet- en regelgeving, prestaties en data gravity niet vergeten.

Hybrid cloud en automatisering

Beide partijen gaan in de komende vier jaar oplossingen ontwikkelen op vier terreinen. Op de eerste plaats voor het ontwikkelen van open hybrid cloudapplicaties en het moderniseren van mainframe-omgevingen. Hiervoor willen Red Hat en Accenture een ‘holistische’ cloudstrategie ontwikkelen die met hybrid cloud meer operationele efficiency moet brengen. Dit alles op basis van Red Hat OpenShift.

Het tweede gebied is automatisering. Hiervoor ontwikkelen Red Hat en Accenture oplossingen die workloads over de hele infrastructuur moeten automatiseren en orkestreren, wat kosten vermindert. De Accenture-oplossingen hiervoor worden gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en Red Hat Ansible Automation Platform.

Edge computing en sovereign cloud

Ook voor edge computing komen er nieuwe gezamenlijke oplossingen. Deze moeten de stroom van complexe data die afkomstig is van de verschillende devices in netwerken beter gaan stroomlijnen, verwerken en analyseren. Hiervoor ontwikkelen beide partijen oplossingen op basis van het Red Hat Ansible Automation Platform en Red Hat OpenShift.

Verder werken beide partijen aan ‘sovereign cloud’-oplossingen. Deze oplossingen moeten bedrijven helpen met het voldoen aan nieuwe industriestandaarden voor data en andere compliance-vereisten in verschillende landen. De oplossingen moeten ervoor zorgen dat bedrijven de locatie, de toegang tot en het verwerken van hun data in de cloud makkelijker kunnen controleren en beheren.

De releasedata van de oplossingen zijn nog niet bekend.

Tip: Red Hat lanceert Application Foundations, toolkit voor containers