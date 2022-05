Scale Computing en Intel gaan samenwerken aan een NUC gericht op het uitrollen en beheren van edge-applicaties.

Scale Computing ontwikkelt hyperconverged infrastructure-oplossingen en richt zich primair op edge-omgevingen. Het aanbod van Scale Computing is opgebouwd rond de HC3-software, een HCI-platform voor edge-apparaten.

Intel en Scale Computing gaan HC3 als basis gebruiken voor een nieuwe oplossing, de Intel NUC Enterprise Edge Compute (EEC) Edition. De partners willen voorzien in de vraag naar infrastructuur voor low latency workloads in edge-omgevingen. “Zaken die onbelangrijk zijn in datacenters worden relevant wanneer je bij de uiterste hoeken van het netwerk belandt”, vertelt Jeff Ready, CEO van Scale Computing. “Denk aan de grootte van een apparaat, het geluid en stroomverbruik.”

Next Unit of Computing

Edge-apparatuur heeft niet zelden restricties op het gebied van formaat. Grote serverracks passen niet overal. Bijvoorbeeld warenhuizen in steden, waar elke vierkante centimeter telt. Edge-apparaten hebben diverse soorten en maten. Vandaar dat er voor een NUC, oftewel Next Unit of Computing van Intel is gekozen.

NUC’s zijn in één hand vast te houden en leveren verassend veel kracht. Moderne uitvoeringen hebben een of twee M.2 slots, een 2,5 inch SATA-ingang en support voor DDR4. De modellen kwamen aanvankelijk op de markt als barebone pc’s, maar worden inmiddels voor een scala aan toepassingen gebruikt, waaronder IoT.

De Intel NUC ECC Edition van Intel en Scale Computing gebruikt de NUC 11 Pro als basis. Dit is de meest recente versie van het platform. NUC 11 Pro ondersteunt 11th-gen i5- en i7-processoren. Beide processoren bevatten vier cores en support voor maximaal 64GB aan DDR4 RAM. De eerdergenoemde HC3-software van Scale Computing voorziet in een beheerdashboard en framework voor het uitrollen en beheren van edge-applicaties.

NUC Enterprise Edge Compute

“Hebben we het over edge-omgevingen, dan hebben we het niet over enkele locaties en tientallen servers, maar honderdduizenden locaties en enkele servers”, voegt Ready toe. “Het beheren van zo’n schaal brengt unieke uitdagingen met zich mee.” Scale Computing richt zich als sinds de oprichting op het ontwikkelen van een zo eenvoudig te beheren en bedienen platform. Met de combinatie van Intel en Scale Computing hebben we dus in theorie het beste van twee werelden te pakken. De relatieve kracht van de NUC van Intel, gekoppeld aan het gebruiksgemak van de HC3-software van Scale Computing. Tijdens een sessie die we bijwoonden op Intel Vision 2022 zagen we overigens ook al een behuizing met drie van deze Intel NUC’s erin. Dan heb je als klant ook meteen zaken zoals redundantie en failover afgedekt.

Sachin Katti, de CTO van de Network and Edge Group (NEX) bij Intel houdt de Intel NUC EEC omhoog. Achter hem zie je de behuizing met de drie NUC’s.

De precieze releasedatum is onbekend. Intel en Scale Computing mikken op een lancering voor het einde van dit jaar. De oplossing wordt verkrijgbaar bij resellers van Intel.

