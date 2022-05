Oracle demonstreert op KubeCon + CloudNativeCon EU 2022 hoe zijn portfolio helpt bij het ontwikkelen en draaien van cloud-native apps.

KubeCon + CloudNativeCon EU 2022 is de jaarlijkse conferentie van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). De CNCF ontwikkelt open-source-standaarden voor het ontwikkelen van cloud-native apps. Oracle gebruikt de standaarden in zijn cloud-native portfolio, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Cloud Native services. Oracle is aanwezig op de conference om het portfolio te presenteren. We werpen een licht op de belangrijkste oplossingen.

OCI Service Mesh en Cluster API

OCI Service Mesh maakt het mogelijk om microservices te managen, beveiligen en monitoren zonder applicaties aan te hoeven passen. Service Mesh draait op basis van Envoy, een open-source proxy voor cloudapps. Envoy sluit aan op een microservice naar keuze, waarna het verkeer beheersbaar wordt. Service Mesh presenteert de prestaties en security van microservices in een centraal overzicht. De dienst is gratis.

Daarnaast demonstreert Oracle de Kubernetes Cluster API, een project dat in diverse OCI-diensten wordt ondersteund. De Cluster API omvat meerdere API’s en tools voor het provisionen, updaten en managen van Kubernetes clusters. Oracle integreert het project in meerdere netwerk- en securitydiensten.

Tip: Oracle Cloud Infrastructure krijgt forse updates voor netwerk, storage en compute

Oracle Container Engine for Kubernetes

Ook verleent Oracle een volledige managed Kubernetes-dienst, de Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE). Security en compliance staan centraal. OKE maakt het mogelijk om clusters aan te maken, pods uit te rollen en het geheel op te schalen zonder regelgeving te overtreden.

De dienst scant container images op kwetsbaarheden. Images worden continu gemonitord om verdachte aanpassingen te herkennen. Clusters zijn af te bakenen door Kubernetes-verkeer tot een on-pemises-netwerk te beperken. OKE integreert met OCI Identity and access Management (IAM), wat het onder andere mogelijk maakt om clusters via role-based access control (RBAC) te beveiligen.

Oracle Functions

Tot slot biedt Oracle sinds jaar en dag een methode voor infrastructure-as-code. Oracle Functions stelt organisaties in staat om cloudapps te ontwikkelen, uitvoeren en opschalen zonder de benodigde infrastructuur te beheren. Applicaties worden vanuit een enkele, beveiligde omgeving naar een infrastructuur gepusht.

Tip: Oracle slaat brug tussen MongoDB JSON en Autonomous Database