Elke smartphone wordt vandaag de dag aangedreven door een ARM-chip. Ook in auto’s, tablets, televisies en Internet of Things-oplossingen zijn ARM-chips te vinden. De Apple A- en M-chips, de Qualcomm Snapdragon, de Samsung Exynos en vele andere zijn gebaseerd op ARM. Opmerkelijk genoeg is ARM nog niet doorgebroken in het datacenter, maar wij denken dat dit snel gaat veranderen, om te beginnen met de cloud.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Vind je deze aflevering de moeite waard? Deel deze Techzine Talks dan met je collega’s!

AWS is wat dat betreft een kartrekker, die ontwikkelen inmiddels al enkele jaren ARM-chips voor in hun cloudinfrastructuur. Zo hebben ze inmiddels de derde generatie Graviton processor beschikbaar. Dit is een krachtige ARM-chip die sneller, zuiniger en goedkoper is dan de Intel Xeon-chips. AWS heeft naast de Graviton ook de Inferentia- en de Tranium-chip, welke geschikt zijn voor AI-workloads en machine learning.

Bij AWS zijn ze heel duidelijk in de voordelen van hun eigen ARM-chips. Minder stroomverbruik, betekent lagere kosten. Meer prestaties en meer optimalisaties voor bepaalde type workloads, denk aan een webserver of database-server. Dit alles maakt de Graviton aantrekkelijk.

Ondertussen zie je dat Microsoft Azure en Oracle zijn begonnen met het aanbieden van een genereke ARM-chip die wordt ontwikkeld door Ampera, de Ampera Altra. Verder is het een slecht bewaard geheim dat Google ook al enige tijd zijn eigen chips ontwerpt, het ligt voor de hand dat we die binnenkort in de Google Cloud gaan zien.

Alles bij elkaar zie je dat ARM langzaam maar zeker dominanter wordt in de cloud. Het chiptekort zorgt waarschijnlijk voor enige remming, want chips produceren is op dit moment heel lastig. Zodra het chiptekort verleden tijd is, verwachten wij flinke innovstie in de cloud met dank aan ARM.

De vraag is dan ook wanneer Dell, HPE, Lenovo en Futjisu op de ARM-trein springen en een breed assortiment servers beschikbaar gaan stellen die worden aangedreven door ARM.

In deze Techzine Talks gaan we dieper op in deze ontwikkelingen. Hoe wij dit zien gebeuren. Wat we nog kunnen verwachten. Ook nemen we de pc-markt nog even mee. Apple heeft besloten alle pc’s voortaan te voorzien van eigen ARM-chips en Intel de deur te wijzen. Gaat hetzelfde gebeuren met alle Windows-pc’s? Of blijft Microsoft trouw aan Intel?

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vind met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!