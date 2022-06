De techgigant vernieuwt het Dedicated Hosts-platform en bouwt een resellerkanaal om met dienstverleners van on-premises hardware te concurreren.

The Register meldt dat Amazon Web Services twee wegen inslaat om met on-premises leveranciers te concurreren. Allereerst voegt de techgigant Dedicated Hosts toe aan Outposts. Outposts is een dienst voor de installatie van on-premises servers. De hardware is ontworpen om AWS-clouddiensten on-premises te draaien. AWS Elastic Compute Cloud (EC2) wordt ondersteund.

Dedicated Hosts, een afzonderlijke dienst, maakt het mogelijk om een server te huren met een configuratie naar keuze. Dedicated Hosts is voortaan in combinatie met Outposts verkrijgbaar. Dit betekent dat AWS vanaf nu on-premises servers installeert én configureert.

Concurrentieslag

Veel softwareleveranciers factureren per server, socket of core voor on-premises producten. Vaak gelden er andere voorwaarden wanneer je de software in een public cloud draait. Dedicated Hosts draaien niet in de public cloud, waardoor het mogelijk is om on-premises licenties te gebruiken. “Daardoor ben je in staat om softwarelicenties van leveranciers zoals Microsoft en Oracle te combineren met Amazon EC2”, vertelt AWS.

Storage Gateway Hardware Appliance

Naast Dedicated Hosts breidt AWS zijn Storage Gateway Hardware Appliances uit. AWS gaat de apparaten aanbieden via resellers.

Storage Gateway Hardware Appliances voorzien in on-premises storage en synchroniseren met de cloud. De apparaten worden meestal gebruikt om on-premises- en cloudopslag te centraliseren.

