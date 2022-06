Google Cloud gaat meer AI-, ML- en databasediensten toevoegen aan Google Distributed Cloud Hosted. Vooral klanten met veel rekenkracht vereisende workloads kunnen hiervan profiteren.

Google introduceerde eind vorig jaar Distributed Hosted. Het portfolio, nog steeds in een preview, brengt de public cloudomgving, inclusief onderliggende diensten, volledig beheerd naar on-premises datacenters en edge-omgevingen van klanten.

Update

Veel van deze klanten willen steeds vaker AI, ML en databasediensten inzetten voor het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Hiervoor stelt Google Cloud nu verschillende hoogwaardige AI-, ML- en databasediensten beschikbaar. Deze diensten moeten komend jaar via het Distributed Cloud Hosted-portfolio beschikbaar komen. Met deze oplossingen kunnen klanten betere real-time datainzichten krijgen, over low-latency voor het ondersteunen van applicaties beschikken en snellere en goedkopere innovatiemogelijkheden bewerkstelligen.

AI- en databasediensten

Het gaat hierbij om AI-en ML-diensten als Translation API, een onderdeel van Google’s beheerde ML-platform Vertex AI. Hierdoor wordt het mogelijk snel teksten in meer dan honderd talen te vertalen. Deze API kan samen worden gebruikt met andere Vertex AI-functionaliteit, zoals Speech-to-Text en optical character recognition (OCR).

Met het integreren van beheerde database-omgevingen in het Google Distributed Cloud-portfolio kunnen eindgebruikers straks data lokaal verwerken voor het migreren of moderniseren van applicaties. Vooral is deze functionaliteit erg handig in branches als de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. Dit omdat voor deze marksegmenten hoge eisen worden gesteld aan waar de diverse gegevens zich bevinden.

