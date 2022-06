Sony gaat de ruimte in. De organisatie richt een nieuw bedrijf op om devices voor lasercommunicatie te ontwikkelen. Lasersignalen zijn geschikt voor communicatie tussen satellieten en grondstations.

Sony Space Communications, het nieuw dochterbedrijf, gaat de devices aanbieden. Lasercommunicatie vindt plaats via lichtsignalen. Dat is een stuk efficiënter voor ruimtevaart dan radio, het traditionele alternatief. Volgens NASA kost het ongeveer negen weken om een kaart van Mars via radio naar de Aarde te sturen. Met lasers kost hetzelfde proces ongeveer negen dagen. Lasercommunicatie is tien tot honderd keer zo snel. De aankomende devices van Sony Space Communications stellen satellieten in staat om onderling en met grondstations te communiceren.

Sony liet niet weten wanneer de eerste devices op markt komen. Ook is het niet duidelijk of de organisatie reeds klanten heeft. Tot slot weten we niet hoeveel geld er voor het project apart is gezet. De doelgroep is daarentegen duidelijk. Er zweven op dit moment duizenden satellieten in een baan om de Aarde. Een groot deel is eigendom van grote commerciële organisaties, waaronder Amazon en SpaceX. Zij gebruiken satellieten om internet aan te bieden op plekken die met breedband onbereikbaar zijn. Daar wil Sony mee samenwerken.

“De hoeveelheid gegevens die in een baan om de aarde wordt gebruikt neemt jaar na jaar toe, maar de hoeveelheid beschikbare radiogolven is beperkt”, zei Kyohei Iwamoto, president van Sony Space Communications.

Space race

Naar verwachting is Sony een van de vele fabrikanten die zich op de lange termijn op ruimtevaart richt. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, wil zijn netwerk naar minstens 42.000 satellieten uitbreiden. Momenteel werkt de organisatie met 1.800 stuks. Elke nieuwe satelliet is een kans op samenwerking. Apple en Google werken reeds met SpaceX samen. Google voorziet netwerktechnologie en Apple levert hardware voor onderzoek.

Tip: OneWeb lanceert 36 satellieten, concurrent voor Starlink van Elon Musk